Rapid ar fi pus ochii pe ce mai bine cotați fotbaliști de la CFR Cluj, Meriton Korenica și Andrei Cordea, ambii evaluați la 3 milioane de euro de site-urile de specialitate.

Atât Korenica, cât și Cordea sunt doi jucători valoroși din lotul ardelenilor, care au adunat la un loc aproape 150 de apariții în toate competițiile la echipa din Gruia.

Două plecări de la CFR Cluj pentru 2.000.000 de € fiecare? Ioan Varga: ”Să scoată banii și să-i cumpere”

Ioan Varga a reacționat în urma eventualului interes al giuleștenilor pentru Cordea și Korenica și a evidențiat că ambii sunt evaluați la 2 milioane de euro și că pot pleca din Gruia dacă este atinsă suma respectivă.

”Am tot auzit că există interes de la Rapid pentru Korenica și pentru Cordea, dar interesul acesta este doar din gură. Cel puțin la mine nu a ajuns nicio ofertă pe care Rapid să o facă pentru cei doi jucători. Nu e vorba să știu vreo sumă. Dacă chiar vor acești jucători, să pună banii jos.

Două milioane de euro costă Cordea și două milioane de euro costă Korenica. Dacă Rapid chiar și-i dorește, să scoată banii și are ocazia să îi cumpere”, a spus Ioan Varga, potrivit fanatik.

Korenica a bifat 102 meciuri în toate competițiile la CFR Cluj, a înscris 24 de goluri și a oferit 16 pase decisive, în timp ce Cordea a evoluat în 41 de partide, a marcat 18 goluri și a oferit cinci pase decisive.

Bursa transferurilor la CFR Cluj pentru noul sezon 2026/27

Veniri - Marian Huja (Pogon Szczecin / 250.000 euro), Bruno Costa (Gimhae FC / gratis), Francisco Barrios (Boston Barrios / gratis), Yuval Sade (Maccabi Netanya / gratis), Andre Moreira (Volos FC / gratis), Igor Savic (Zrinjski Mostar / gratis), Renato Pantalon (Jablonec / gratis), Stefan Drazic (APOEL Nicosia / gratis), Amin Ziblim (AFC Câmpulung / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Leo Bolgado (Rapid), Alexandru Țîrlea (Metaloglobus), Adrian Frănculescu (Steaua), Dominik Șoptirean (Slatina), Anton Kresic (KF Tirana), Angel Bucur (HM Șugag), Daniel Dumbrăvanu (FC Voluntari), Emmanuel Mensah (Gloria Bistrița), Vlad Bădău (Unirea Dej), Moussa Samake (Chiajna), Ștefan Senciuc (ASA Tg. Mureș), Tudor Cociș (Poli Timișoara), George Leață (Slatina), Mihai Răcășan (Slatina), Mateo Miclăuș (Unirea Alba Iulia), Theo Yolou (Minaur Baia Mare), Razak Abdullah (ceahlăul)

Plecări - Ciprian Deac (retras din activitate), Tidiane Keita (Ordabasy / 500.000 euro), Matei Ilie (Kasimpașa / 500.000 euro), Leo Bolgado (Atletico Petroleos de Luanda / 350.000 euro), Luka Zahovic (NK Maribor / gratis), Alibek Aliev (FCU Cluj / gratis), Mihai Popa (Motor Lublin / gratis), Ștefan Senciuc (Rapid / gratis), Mohammed Kamara (FC Rapid / gratis), Daniel Dumbrăvanu (Voluntari / gratis), Denis Crișan, Jayden Rus (contracte reziliate), Moussa Samake (ASA tg. Mureș / împrumutat), Adrian Frânculescu (Corvinul / împrumutat)