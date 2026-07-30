Cristi Chivu își dorește să întărească defensiva după plecările lui Acerbi și de Vrij din această vară, iar „nerazzurrii” s-au mișcat și au rezolvat mutarea lui John Stones, adus liber de contract după despărțirea de Manchester City.

Cu toate acestea, italienii avertizează în legătură cu următoarea mutarea a lui Inter pe piața transferurilor.

Sfatul italienilor pentru Interul lui Cristi Chivu

Transferul lui John Stones a fost lăudat în presa din Italia, datorită salariului rezonabil pe care îl va avea engelzul, dar mai ales pentru că el a venit liber de contract, astfel că Inter nu a plătit o sumă în schimbul său.

Cu toate acestea, italienii de la TMW.com au subliniat faptul că echipa antrenată de Cristi Chivu nu ar trebui să se oprească aici pe piața transferurilor, pentru că ar mai avea nevoie de întăriri.

Ivan Cordoba, fost jucător important la Inter în perioada 2000 - 2012, s-a arătat mulțumit de aducerea lui Stones, dar speră în continuare la transferul lui Cristian Romero, conform sursei menționate mai sus. Columbianul crede că transferul fundașul de la Tottenham ar rezolva problemele din defensivă ale „nerazzurrilor”.

Rămâne de văzut dacă Inter se va mulțumi doar cu adiția lui Stones în apărarea sau va opta pentru aducerea a încă unui jucător.

Primele cuvinte ale starului care a bătut palma cu Interul lui Cristi Chivu

Fundașul englez în vârstă de 32 de ani a sosit miercuri la Milano pentru vizita medicală, urmând să se alăture oficial lotului condus de tehnicianul român. Stones vine din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de Manchester City, formație alături de care a cucerit 19 trofee.

Pe rețelele de socializare au apărut deja primele imagini de la sosirea apărătorului britanic în Italia. Întâmpinat pe aeroport de jurnalistul Gianluca Di Marzio, fundașul a oferit o primă reacție.

„Sunt fericit să fiu aici, ne vedem curând”, a spus John Stones.

Potrivit informațiilor actuale, stoperul cotat pe piața transferurilor la 12 milioane de euro va fi recompensat pe măsură în Italia. Jucătorul englez urmează să încaseze un salariu de 4 milioane de euro pe sezon.

Prin acest transfer, Cristi Chivu își întărește linia defensivă cu un fotbalist care aduce o vastă experiență internațională la cel mai înalt nivel.