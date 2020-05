Dragus ii este recunoscator lui Gica Hagi: "Daca nu as fi avut parte de presiunea domnului Hagi poate ca nu as fi rezistat aici, in Belgia!" Ce spune atacantul lui Standard

Atacantul in varsta de 20 de ani vorbit despre perioada cand era jucator la Viitorul si a recunoscut ca daca nu era Gheorghe Hagi el nu ar fi facut fata in Belgia.

Denis Dragus a facut pasul la Standard Liege, in august 2019, cand belgienii plateau Viitorului 1.8 milioane de euro.

Atacantul nu a prins foarte multe minute in tricoul lui Standard in acest sezon, insa spune ca este invatat cu presiunea inca de cand evolua la Constanta:

"La Viitorul presiunea e mare, neavand suporteri, nefiind un club de traditie. Presiunea trebuie sa vina de undeva. Esti antrenat de cel mai mare jucator din istoria Romaniei si trebuie sa te obisnuiesti cu asta. Eu daca nu as fi avut parte de presiunea domnului Hagi poate ca nu as fi rezistat aici, in Belgia", a declarat Dragus pentru ProSport Live.

In acest sezon el a bifat 8 meciuri in tricoul belgienilor si a reusit sa marcheze 2 goluri.