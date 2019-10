Critici la adresa lui Denis Dragus! Romanul nu se intelege cu capitanul lui Standard: "Am inteles de ce nu este selectionat de antrenor"

Denis Dragus nu reuseste sa se adapteze in Belgia.

Romanul in varsta de 21 de ani are probleme de adaptare la Standard Liege. Fostul jucator de la Viitorul nu a jucat decat o singura data pentru echipa mare, in rest a fost folosit la echipa Under 21.

Standard Liege U21 a jucat impotriva lui Anderlecht U21, insa a fost invinsa cu scorul de 3-1. Dragus a jucat aproape intreaga partida, insa prestatia lui nu s-a ridicat la nivelul asteptarilor, ba chiar a primit critici dupa meci. Mijlocasul l-a enervat pe capitanul lui Standard Liege, care l-a acuzat ca este individualist.

"Aripa romana, jucator folosit pe partea dreapta, a aratat calitati tehnice, insa a tinut mult prea mult mingea si are mari carente in joc. Ceea ce l-a enervat si pe Sebastien Pocognoli, capitanul echipei.

Dupa aceasta partida, am inteles mai bine de ce Dragus nu este selectionat inca de antrenorul Michel Preud'homme. Este talentat, dar mult prea individualist si pare ca nu s-a adaptat inca", a scris La Derniere Heure.

Denis Dragus a ajuns in vara anului 2019 la Standard Liege de la Viitorul, in schimbul sumei de 2 milioane euro.