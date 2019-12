Veste buna pentru Denis Dragus! Jucatorul va incepe sa joace la Standard Liege: "Ma gandesc in special la el." Ce spune antrenorul sau

Denis Dragus s-a transferat la Standard Liege in vara acestui an.

Belgienii de la Standard i-au platit lui Hagi in vara pentru Dragus 1.8 milioane de euro. Jucatorul nu a prins foarte multe minute in tricoul lui Standard, fiind introdus doar in partida cu Anderlecht din septembrie pentru 5 minute si in partida de cupa din 4 decembrie, cand a jucat 20 de minute.

Standard Liege se va desparti de Anthony Limbombe (25 de ani), atacant care era imprumutat de la Nantes. Acesta s-a accidentat grav si va reveni la echipa de club.

Antrenorul a declarat ca plecarea lui Limbombe va insemna o oportunitate pentru jucatorii care au evoluat mai putin, in special Dragus:

"E pacat ca Anthony pleaca, dar pot intelege acest lucru. Accidentarea sa a avut loc intr-un moment in care se afla la cel mai inalt nivel. Cred ca ne mai putea ajuta, dar in final am decis sa se intoarca in Franta.

Suntem deja acoperiti bine in zona flancurilor si va fi o oportunitate pentru jucatorii care au evoluat mai putin. Acum au sansa sa demonstreze cu adevarat ceea ce pot. Ma gandesc aici, in special, la Denis Dragus", a spus Michel Preud'homme, tehnicianul lui Standard Liege, pentru publicatia La Derniere Heure.