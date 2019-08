VIITORUL - GENT 2-1 | "Mi-ar fi placut sa jucam pe muchie de cutit in ultimele 5 minute" Gica Popescu, noi detalii despre transferul lui Denis Dragus

Viitorul a parasit UEFA Europa League.

Viitorul a parasit UEFA Europa League dupa 5-7 la general cu Gent.

Victoria de la Ovidiu si cele doua goluri marcate de Iancu din penalty nu au mai contat pentru calificare, ci ajuta doar la moral, dupa cum spune Gica Popescu.

Oficialul de la Viitorul a vorbit si despre transferul lui Denis Dragus. Jucatorul urmeaza sa faca maine vizita medicala la Standard Liege.

"O victorie binevenita, impotriva unei echipe valoroase care ne-a pus mari probleme. O victorie care da moral echipei. Din pacate, am parasit competitia aceasta, dar am parasit-o cu capul sus. Acum ne concentram pe competitiile interne.

Eu mi-as fi dorit sa marcam golul 3 si sa jucam pe muchie de cutit in ultimele 5 minute. Nu am reusit, am avut acea ocazie cu Calcan, dar din pacate nu am reusit.

Am facut trei reprize bune, una la Gent si azi tot meciul.

Suntem o echipa fara multa experienta, speram sa crestem si sa reusim apoi.

Denis a parasit echipa in seara aceasta si maine va merge sa faca vizita medicala la Liege. Sunt sigur ca va fi bine. Ma bucura ca jucatorii nostri pleaca la echipe mari si pot ajuta apoi fotbalul romanesc. Sunt convins ca va face treaba buna.

Este al treilea fotbalist care pleaca in fotbalul belgian. Fotbalul belgian este o etapa intermediata spre fotbalul mare, am fost si eu in aceasta situatie, sper ca aceste transferuri sa contribuie si jucatorii nostri sa mearga la echipe importante.

CFR a facut o dubla reusita si a mers mai departe. Va avea o dubla grea cu Celtic, dar nivelul de joc de aseara ne da sperante.

Asteptam si de la Craiova si de la Steaua sa mearga mai departe", a spus Gica Popescu la finalul partidei.