Antrenorul lui Standard, CUVINTE MARI pentru Denis Dragus! "Ne-a sedus!" De ce nu l-au luat belgienii pe Ianis Hagi

Denis Dragus a fost vandut de Viitorul celor de la Standard Liege.

Vestea a fost confirmata chiar inainte de returul cu Gent din preliminariile Europa League de catre Gica Popescu.

Acum, confirmarea vine si din parte belgienilor, iar antrenorul lui Standard, fostul mare portar Michel Preud'homme, a dezvaluit ca echipa sa a dorit sa-l aduca pe Ianis Hagi si ca l-a urmarit pe Denis Dragus in paralel.

Preud'homme a explicat de ce l-au ales cei de la Standard Liege pe Denis Dragus.

"Este un pariu pentru viitor. Am avut ocazia sa-l urmarim de la finalul sezonului trecut, in acelasi timp cu Ianis Hagi, pentru ca amandoi ne-au fost propusi. Aveam in vedere mai multi jucatori in stilul lui Hagi. Dragus ne-a sedus si a avut aceleasi cifre ca Hagi in sezonul trecut. Iar pretul lui era si mult mai mic. Ne-a fost prezentat ca atacant, dar poate juca foarte bine si pe flancuri", a declarat Michel Preud'homme.

Suma de transfer a lui Denis Dragus la Standard Liege este de aproximativ 2 milioane de euro. Razvan Marin este un alt jucator al Viitorului care a ajuns in trecut la echipa din Belgia, iar acum este proaspat transferat la Ajax.