Oțelul Galați - Dinamo, ora 21:30, LIVE TEXT

Dinamo vine cu un moral bun după victoria din ultima etapă, scor 5-1 împotriva campioanei Universitatea Craiova, la primul meci pe teren propriu din acest sezon. Acum, ”câinii” vor avea în față un adversar dificil, neînvins în primele două etape din acest sezon.

Oțelul Galați are patru puncte după primele două runde și vrea să-și continue parcursul bun cu un rezultat pozitiv în fața echipei lui Nuno Campos.

„Va fi un meci foarte dificil. Ei au un rezultat de egalitate şi o victorie, ceea ce înseamnă că, până acum, nu au fost învinşi. Sunt o echipă foarte puternică, mai ales pe teren propriu.

Sunt bine organizaţi, sunt agresivi. Este dificil să joci împotriva lor, în special acasă, aşa cum am spus. Dar cred că va fi un meci bun pentru noi, în care trebuie să fim la cel mai înalt nivel.

Pentru că, dacă vrem să câştigăm, trebuie să fim la cel mai bun nivel al nostru'”, a spus Nuno Campos, la conferința de presă.