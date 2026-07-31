GALERIE FOTO Zverev i-a bătut pe Federer, Nadal și Djokovic, dar dezvăluie cine a fost cel mai dur adversar întâlnit

Zverev i-a bătut pe Federer, Nadal și Djokovic, dar dezvăluie cine a fost cel mai dur adversar întâlnit Tenis
Marcu Czentye
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Alexander Zverev a explicat cum se simte să joace împotriva lui Federer, Nadal și Djokovic.

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Alexander ZverevRoger FedererNovak Djokovicrafael nadal
Din articol

Campion olimpic, la Tokyo, Alexander Zverev a reușit, în primăvara anului 2026, marea victorie care îi lipsea din palmares.

Tenismenul german s-a înscris între campionii turneelor de mare șlem, după o finală tensionată, pe zgura de la Roland Garros, desfășurată în cinci seturi în compania italianului Flavio Cobolli.

Număr doi mondial, Zverev a ajuns la zece înfrângeri consecutive în fața numărului unu ATP, Sinner

Cu prezențe consecutive în finalele turneelor de mare șlem din Franța și Marea Britanie, Zverev nu a reușit în ultimul act al competiției de la Wimbledon mai mult decât câștigarea primului set în fața lui Sinner.

„La începutul carierei, îmi plăcea să joc împotriva lui Sinner, dar acum am pierdut ultimele zece meciuri în fața lui. A progresat foarte mult, nu îți dă niciun punct gratuit,” a declarat Zverev, într-un interviu acordat Knossi, sursă citată de Punto de break.

Alexander Zverev

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Cel mai dur adversar dintre Federer, Nadal și Djokovic, în opinia lui Zverev

Cu palmares pozitiv înregistrat în meciurile cu Roger Federer - 4-3 -, Alexander Zverev a afirmat că Novak Djokovic este „cel mai dur adversar pe care l-a întâlnit vreodată.”

„Cu Federer am un palmares bun. Erau zile în care nu îl puteai bate, dar, per total, juca foarte rapid, iar eu puteam să joc chiar mai rapid decât el. Știu că nu i-a plăcut asta. Am avut o tactică împotriva lui și am știut cum să o folosesc. L-am învins de mai multe ori decât am pierdut,” își amintește jucătorul german.

Condus de Rafael Nadal cu 7-4 la meciurile directe, iar de Novak Djokovic, cu 9-5, Zverev își amintește că, în anii de debut în ATP, „Nadal era prea puternic pentru el.”

„Eu eram prea subțire, nu aveam forța fizică necesară. Aveam meciuri strânse cu el, dar oboseam. Asta s-a schimbat când am împlinit 23-24 de ani,” și-a amintit Zverev despre duelurile sale cu Nadal.

„Cu Djokovic am avut meciuri foarte bine, m-a bătut de mai multe ori, dar el a bătut pe toată lumea de mai multe ori,” a completat Zverev, conturând un tablou al celor mari trei jucători ai Erei Open.

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