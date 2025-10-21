Trupa lui Chivu a obținut a șaptea victorie consecutivă în toate competițiile și are punctaj maxim în Champions League, după un 4-0 categoric în deplasare cu Union Saint-Gilloise.

Golurile au fost marcate de Dumfries (41), Lautaro Martínez (45+1), Calhanoglu (pen. 53) și Pio Esposito (76).

După nebunia din UCL, Cristi Chivu a purtat un dialog emoționant cu Fabio Capello

După meci, Chivu a fost invitat la flash-interviuri, unde a purtat un dialog special cu legendarul Fabio Capello, unul dintre oamenii care i-au marcat cariera.

Capello l-a felicitat pe român în direct la televiziunea italiană pentru stilul de joc, curajul arătat și pentru evoluția tinerilor din lotul lui Inter.

Vizibil emoționat, Cristi Chivu i-a transmis acestuia: „Sper să am măcar jumătate din cariera ta ca antrenor. Sper să fiu un învingător ca tine, care ești un antrenor de top. Tu m-ai adus la Roma și nu pot decât să-ți mulțumesc. Am norocul de a fi într-un grup fantastic, cu jucători care muncesc, acceptă să fie antrenați și își lasă orgoliile deoparte.”

„A trebuit să lăsăm în urmă dezamăgirile de anul trecut. Fotbalul este crud uneori, dar băieții au focul în ei.Nu mă uit la vârsta jucătorilor. Dacă sunt talentați și pregătiți, trebuie să joace. Dacă îi ții prea mult pe bancă, îi pierzi. Nu mă gândesc la Napoli de acum. În viață am învățat că trebuie să te bucuri de victorie, pentru că niciodată nu e garantată”, a mai spus Chivu.

Ce scriu italienii după Union Saint-Gilloise - Inter 0-4



Jurnaliștii italieni au lăudat prestația jucătorilor de la Inter și remarcă forma foarte bună a echipei pregătite de Cristian Chivu:



"Poker pentru Inter. Nerazzurri au trecut ca o furtună prin Bruxelles. Echipa nu are limite în acest sezon din Champions League.



Chivu știe mereu să citească adversarul. La conferința de presă, antrenorul a vorbit despre agresivitatea celor de la Saint-Gilloise. Jocul belgienilor a fost o copie perfectă a portretului pe care l-a făcut Chivu la conferință. În prima repriză, Inter a avut bătăi de cap.



Echipa a dat, din nou, dovadă de 'Chivuism'. Jucătorii au citit jocul, au înțeles ce se întâmplă și s-au adaptat perfect. Astfel, primele goluri au venit în momente cheie pentru Inter. Este de remarcat cum Inter nu se dezintegrează sub presiunea adversarilor, indiferent cât de bine joacă aceștia.



Inter arată foarte bine acum. Vedetele joacă la cel mai înalt nivel, jucătorii tineri se descurcă minunat și apărarea este de netrecut. În etapa următoare din Champions League, Inter va primi vizita celor de la Kairat Almaty", scrie La Gazzetta dello Sport.



Denzel Dumfries ('41), Lautaro Martinez ('45+1), Hakan Calhanoglu ('53-pen.) și Francesco Pio Esposito ('76) au marcat pentru Inter în deplasarea cu Royale Union Saint-Gilloise.



7 victorii la rând pentru Chivu



Inter traversează o formă de invidiat. Trupa lui Cristi Chivu a ajuns la șapte victorii consecutive în toate competițiile. Iată parcursul lui Inter din ultima lună: 2-0 vs Ajax (Champions League), 2-1 vs Sassuolo (Serie A), 2-0 vs Cagliari (Serie A), 3-0 vs Slavia Praga (Champions League), 4-1 vs Cremonese (Serie A), 1-0 vs AS Roma (Serie A) și 4-0 vs Royale Union Saint-Gilloise (Champions League).



Urmează un meci "de foc" pentru Inter în Serie A. În acest weekend, elevii lui Chivu vor da piept cu Napoli, în deplasare.



Inter și Napoli se află la egalitate în campionat, ambele au câte 15 puncte și împart locul 2. AC Milan e lider în acest moment, cu 16 puncte.

