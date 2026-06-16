După sezonul sub așteptări, FCSB vrea să își întărească lotul pentru a se putea lupta din nou la titlu.

Unul dintre jucătorii aflați pe lista roș-albaștrilor are șanse mari să semneze în Serie A.

Ținta lui FCSB pleacă în Serie A

Remus Guţea (19 ani) este unul dintre jucătorii pe care Gigi Becali îi vrea la FCSB în această vară, dar transferul are șanse mici să se întâmple, pentru că pe fir a intrat o echipă din Serie A.

Cagliari vrea să îl aducă pe tânărul mijlocaș stânga în schimbul a 2 milioane de euro, conform ProSport.ro.

Sunt șanse foarte mari ca Guțea să aleagă să meargă în Serie A, după sezonul excelent în Liga 2.

Fotbalistul de 19 ani a reușit șapte goluri și trei pase decisive, în 32 de meciuri jucate în acest sezon.

275.000 de euro este cota lui Remus Guţea, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.