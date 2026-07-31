Dinamo a remizat cu Oțelul, scor 1-1, într-un meci jucat la Galați, din runda treia de Superliga.

„Câinii” au deschis scorul prin Soro în minutul 42, dar gălățenii au egalat prin Patrick în a doua repriză, în minutul 66.

Nuno Campos: „Bineînțeles că oamenilor nu le pasă”

Antrenorul lui Dinamo a vorbit despre remiza cu Oțelul și a explicat motivul pentru care „câinii” nu au reușit să se impună.

Nuno Campos a dezvăluit motivul pentru care Karamoko nu a fost disponibil pentru meciul de la Galați.

„Am dat totul ca să câștigăm meciul. Trebuia să facem 2-0. E greu să pleci de aici doar cu un punct. Am fost aproape să câștigăm acest meci. Bineînțeles că oamenilor nu le pasă, dar Pascual nu a prins toată pregătirea.

Noi dăm tot ce avem mai bun pentru a crește. Ne-am creat multe șanse, dar am ratat ultima pasă. Puteam marca de 3-4 ori. Ne-am apărat și bine. Karamoko nu s-a antrenat, a fost o chestiune minoră și n-a putut să se antreneze.

Benavides abia a venit. Eu cred că echipa crește. E începutul unui proces. Știm cu toții foarte bine de ce avem nevoie. Cei din conducere încearcă să aducă jucători.

Astfel de meciuri îl ajută pe Musi. El încearcă să facă multe. Lucrurile bune durează până se realizează”, a spus Nuno Campos, la flash-interviu.