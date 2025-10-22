Inter Milano, echipă antrenată de Cristian Chivu, s-a impus clar la Bruxelles, 4-0 cu Royale Union Saint-Gilloise, prin golurile marcate de Denzel Dumfries (41), Lautaro Martinez (45+1), Hakan Calhanoglu (53 - din penalty) şi Francesco Pio Esposito (76).
Vicecampioana Europei şi a Italiei a început în corzi, după ce belgienii au avut trei ocazii mari în câteva zeci de secunde (minutele 3-4), prin Promise David, Burgess (când Lautaro Martinez a respins de pe linia porţii) şi Rasmussen.
Inter a preluat apoi controlul jocului şi ocaziile au început să curgă la poarta lui Scherpen. Lautaro Martinez a ratat de două ori singur cu portarul (40, 42), Pio Esposito (69) şi Davide Frattesi (74) au ratat şi ei ocazii mari.
Raul Florucz, meci consistent în fața Interului lui Cristi Chivu
Atacantul austriac de origine română Raul Florucz (24 de ani) a intrat în minutul 61 la Union Saint-Gilloise, bifând astfel debutul său în Champions League.
El a avut o acţiune personală pe finalul meciului (minutul 85), încheiată cu un şut prins de portarul Sommer.
Sofascore l-a notat pe Florucz cu 6.8, peste media 6.5 a echipei - doar Hadj (7.2) și David (7.0), ambii titulari, au primit note mai mari la formația belgiană.
Atacantul de origine română a jucat în această lună la naționala Austriei și pe finalul meciului câștigat de ”tricolorii” lui Mircea Lucescu, 1-0 în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
Raul Florucz la Union Saint-Gilloise în sezonul 2025-2026
Jupiler Pro League (campionatul Belgiei):
11 meciuri / 5 goluri și 3 pase de gol
Supercupa Belgiei:
1 meci
Champions League:
1 meci