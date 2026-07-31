Roș-albaștrii au pierdut cu 1-4 partida disputată la Riga, după ce fuseseră învinși și la București, scor 2-3. FCSB a părăsit astfel competiția cu scorul general de 3-7.

La finalul meciului, Gigi Becali a intrat în direct la Play on Sport, emisiune transmisă pe VOYO, și l-a criticat dur pe Ștefan Târnovanu.

În timpul discuției, Mihai Mironică i-a amintit patronului FCSB de Andrei Vlad, un alt portar care a fost contestat pentru greșelile comise în tricoul formației bucureștene.

Gigi Becali nu îl vrea înapoi pe Andrei Vlad

Întrebat despre fostul său jucător, Becali a început să râdă și a exclus varianta unui nou transfer.

„Era, săracul, băiat cuminte. Făcea gafe, lui îi era frică. Făcea pe zmeul în poartă, dar era cuminte, băiat de caracter. Vlad, da. Pe unde mai e acum?”, a spus Gigi Becali.

După ce a aflat că portarul este liber de contract, finanțatorul campioanei a răspuns categoric: „Asta îmi mai trebuia mie acum...”.

Andrei Vlad este liber de contract

Ajuns la 27 de ani, Andrei Vlad s-a despărțit în această vară de Arka Gdynia, formație pentru care nu a disputat niciun meci oficial. Portarul plecase de la FCSB în ianuarie 2025 și a mai evoluat la Aktobe, unde a adunat 28 de apariții și nouă meciuri fără gol primit.

Vlad a fost transferat de FCSB de la Universitatea Craiova în 2017, pentru 400.000 de euro. În cei opt ani petrecuți la club, a bifat 121 de partide și a păstrat poarta intactă de 48 de ori.