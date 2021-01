Dan Petrescu a vorbit despre obiectivele pe care le are la Kayserispor: "Nu ma gandesc la altceva in afara de asta!" Cuvinte de lauda la adresa lui Mircea Lucescu: "Este antrenorul meu preferat!"

De la venirea antrenorului roman, Kayserispor a parasit zona retrogradarii in Turcia.

Cu Dan Petrescu pe banca, echipa la care evolueaza Alibec, Sapunaru si Silviu Lung Jr. a castigat cu 2-0 in fata campioanei Istanbul Basaksehir si a pierdut in fata lui Gaziantep si a lui Fenerbahce.

Kayserispor se afla pe pozitia a 17-a in Superliga cu 19 puncte, la egalitate cu echipa de pe primul loc retrogradabil Genclerbirligi.

Dan Petrescu a vorbit pentru Kayseri Telgraf despre obiectivul pe care il are in acest sezon, anume salvarea echipei de la retrogradare si a dezvaluit ca si-ar dori sa stea cat mai mult timp la acest club.

"Sper ca voi sta mult timp la Kayserispor. Desigur, rezultatele sunt cele care vor decide. Cel mai important obiectiv al meu este sa mentin Kayserispor in prima liga. Nu ma gandesc la altceva in afara de asta. Vom vorbi despre sezonul urmator cand vom ramane in prima liga", a spus Dan Petrescu sursei citate.

De asemenea, fostul antrenor al CFR-ului a vorbit si despre performantele reusite in fotbalul din Turcia de Mircea Lucescu, despre care a dezvaluit ca este antrenorul sau preferat, dar si de cele recente ale lui Marius Sumudica.

"Romanii au avut perioade de succes in Turcia. Mai ales Mircea Lucescu, care a condus cluburi mari. Apoi a preluat carma echipei nationale. El este favoritul meu si un model pe care l-am urmat strict. Un antrenor care lucreaza in ciuda varstei la cel mai inalt nivel.

Marius Sumudica mi-a spus lucruri foarte bune despre acest campionat. Superliga turca este peste prima liga din Romania, mai bine spus este mai grea. Am decis ca aici ar trebui sa vin sa antrenez. Intalnirea cu Sumudica a contat foarte mult de asemenea", a declarat Petrescu jurnalistilor turci.