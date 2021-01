Cea mai buna jucatoare de fotbal din Romania pleaca de la U Olimpia Cluj! Cu cine a semnat Teo Meluta 

Teodora Meluta (21 ani) se desparte de clubul alaturi de care a castigat cinci titluri!

U Olimpia Cluj a anuntat pe contul oficial de Facebook despartirea de Teodora Meluta. Fundasul central al nationalei feminine a ajuns la o intelgere cu FF Lugano 1976 din Elvetia, acolo unde va evolua in a doua parte a sezonului.

"Jucatoarea Teodora Meluta, a ajuns la un acord cu formatia FF Lugano 1976, urmand astfel sa evolueze in Liga 1 din campionatul de fotbal feminin al Elvetiei incepand cu acest retur.

Multumim Teodorei Meluta pentru toate realizarile alaturi de clubul nostru, succes in continuare si o asteptam oricand acasa!", se arata in comunicatul clubului.

???? Comunicat al clubului Universitatea Olimpia Cluj : ➡️ Jucătoarea Teodora Meluță, a ajuns la un acord cu formația FF... Posted by U Olimpia Cluj on Tuesday, 26 January 2021

Teodora a reactionat pe contul sau de Instagram, acolo unde a avut un mesaj emotionant pentru clubul in tricoul caruia a evoluat timp de 6 ani.

"Pe curand.

Au fost 6 ani plini de emottie si de mandrie, de fericire dar si de tristete! Sunt fericita ca am facut parte din familia Olimpia, ca am reusit sa imbrac echipamentul campioanei Romaniei, ca am reusit sa castig titluri si Cupe ale Romaniei impreuna cu aceasta echipa! 6 ani in care am trait toate emotiile posibile. Venirea la Cluj fost una dintre cele mai bune decizii pe care le-am luat si datorita Olimpiei sunt jucatoarea de astazi. Le multumesc parintilor ca m-au sustinut si ma sustin tot timpul pentru orice decizie iau. O parte din sufletul meu o sa ramana mereu la Cluj! Acum urmeaza un nou capitol in viata mea si abia astept sa vad ce imi ofera viata!", a scris tanara jucatoare pe Instagram.