EXCLUSIV | Detalii de ultima ora despre viitorul lui Budescu: "I-am facut o propunere!"

S-a discutat foarte mult despre posibila revenire a lui Budescu la FCSB.

Mijlocasului de 31 de an in expira contractul la sfarsitul acestui sezon si, intrucat a intrat deja in ultimele 6 luni de contract, poate semna cu orice echipa din postura de jucator liber.

Presedintele Astrei Dani Coman a vorbit la PRO X despre situatia lui Budescu. El a dezvaluit ca momentan clubul giurgiuvean nu a primit nicio oferta concereta pentru mijlocas si, totodata, clubul pe care il conduce i-a facut deja o oferta de prelungire a contractului.

"Nu exista nicio oferta in momentul de fata pentru Budi, se antreneza alaturi de noi deocamdata. I-am facut o propunere de prelungire, a vorbit cu domnul Niculae, nu s-au semnat actele deocamdata. Vom vedea.

Ramane un jucator important, care va ramane la Astra atat timp cat isi doreste asta. Daca vrea sa isi prelungeasca pe 7 ani, pe 7 ani ii prelungim", a spus Dani Coman la Ora Exacta in Sport.

Constantin Budescu este cel mai important fotbalist al echipei lui Neagoe in acest sezon. El a reusit sa inscrie 6 goluri si sa ofere 8 pase decisive in 13 meciuri in Liga 1.