Tatarusanu este anuntat titular in SOCUL cu Inter din Cupa Italiei! Ionut Radu, doar rezerva la echipa lui Conte

Cele doua mari rivale se vor intalni in sferturile de finala ale Cupei Italiei.

Dupa evolutia foarte buna din faza precedenta a competitiei, cand a aparat un penalty impotriva lui Torino si a calificat echipa lui Stefano Pioli mai departe, Tatarusanu este rasplatit de antrenorul italian.

Gazzetta dello Sport anunta ca Tatarusanu va fi titular in poarta Milanului, in contextul in care titularul obisnuit al echipei, Gianluigi Donnaruma, a primit cartonasul rosu pentru proteste la meciul cu Torino si este astfel suspendat pentru aceasta partida.

De cealalta parte insa, jurnalistii italieni considera ca Samir Handanovic va fi preferat de Conte si de aceasta data in detrimentul lui Ionut Radu, care nu a mai jucat un meci oficial de un an.

Este pentru prima data dupa multi ani cand cele doua mari rivale din Milano se afla in lupta pentru titlu. Ele sunt despartite de doar doua puncte la jumatatea sezonului, Milan avand 43 de puncte, iar Inter 41.

In meciul din turul campionatului echipa lui Stefano Pioli a invins marea rivala cu scorul de 2-1.