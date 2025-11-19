Invitat la Poveștile Sport.ro, fostul portar al României, Costel Pantilimon, a acceptat provocarea de a asambla un prim 11 ideal format din foștii săi colegi. Panti a ales și trei jucători pe lista rezervelor. Chivu - Kompany, fundași centrali! Pantilimon și-a stabilit "primul 11" format din foștii săi colegi Cuplul de fundași centrali e unul stelar. Foști mari fotbaliști ai Europei, Vincent Kompany și Cristi Chivu își consolidează în prezent cariera de antrenori. Primul o pregătește pe Bayern Munchen, în timp ce fostul căpitan al tricolorilor e antrenor la Inter Milano, iar duminică o va întâlni pe AC Milan, în campionat.



Născut în Bacău și consacrat la Poli Timișoara, Costel Pantilimon e singrurul român campion în Premier League, campionat transmis în România de VOYO. Manchester City i-a rămas aproape de inimă, iar cu unii jucători a dezvoltat prietenii care durează de ani! Firesc, în formula tip a fostului portar se află mai mulți foști fotbaliști de la Manchester City. Surpriza? Pantilimon nu a optat pentru un fost coleg portar, ci s-a... ales pe el pentru a face echipă cu numele mari de mai jos. Iată 11-le tip, spus de Panti la Poveștile Sport.ro - VEZI ȘI GALERIA FOTO DE MAI JOS Pantilimon, 11-le tip format din foști colegi Pantilimon - Zabaleta, Kompany, Chivu, Kolarov - David Silva, Yaya Toure, Capoue - Jesus Navas, Tevez, Nasri

Rezerve: Aguero, Gareth Barry, Dzeko





11-le tip al lui Costel Pantilimon | GALERIE FOTO

CV-ul lui Costel Pantilimon 3,8 milioane de euro este suma totală pe care a plătit-o Manchester City în 2012, pentru a-l transfera pe Costel Pantilimon de la Poli Timișoara, potrivit Transfermarkt. În străinătate, portarul de 2,03 metri a mai evoluat la Omonia Nicosia (Cipru) și Denizlispor (Turcia). Costel Pantilimon a evoluat și în Spania, în La Liga, la Deportivo La Coruna, în sezonul 2017-2018, sub formă de împrumut de la Watford. Manchester City, Sunderland și Watford sunt echipele pentru care Costel Pantilimon a evoluat în Premier League. Fostul portar a mai evoluat și în Championship, timp de două sezoane, la Nottingham Forest.

