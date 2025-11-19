VIDEO EXCLUSIV Chivu - Kompany, fundași centrali! Pantilimon și-a stabilit "primul 11" format din foștii săi colegi. A ales și trei rezerve

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Costel Pantilimon și-a stabilit formula-tip compusă din foști colegi.

TAGS:
Costel PantilimonVincent Kompanyprim 11foști colegicristi chivuPoveștile sport.roPremier LeagueManchester City
Din articol

Invitat la Poveștile Sport.ro, fostul portar al României, Costel Pantilimon, a acceptat provocarea de a asambla un prim 11 ideal format din foștii săi colegi. Panti a ales și trei jucători pe lista rezervelor.

Chivu - Kompany, fundași centrali! Pantilimon și-a stabilit "primul 11" format din foștii săi colegi

Cuplul de fundași centrali e unul stelar. Foști mari fotbaliști ai Europei, Vincent Kompany și Cristi Chivu își consolidează în prezent cariera de antrenori. Primul o pregătește pe Bayern Munchen, în timp ce fostul căpitan al tricolorilor e antrenor la Inter Milano, iar duminică o va întâlni pe AC Milan, în campionat.

Născut în Bacău și consacrat la Poli Timișoara, Costel Pantilimon e singrurul român campion în Premier League, campionat transmis în România de VOYO. Manchester City i-a rămas aproape de inimă, iar cu unii jucători a dezvoltat prietenii care durează de ani! Firesc, în formula tip a fostului portar se află mai mulți foști fotbaliști de la Manchester City. Surpriza? Pantilimon nu a optat pentru un fost coleg portar, ci s-a... ales pe el pentru a face echipă cu numele mari de mai jos. Iată 11-le tip, spus de Panti la Poveștile Sport.ro - VEZI ȘI GALERIA FOTO DE MAI JOS

Pantilimon, 11-le tip format din foști colegi

Pantilimon - Zabaleta, Kompany, Chivu, Kolarov - David Silva, Yaya Toure, Capoue - Jesus Navas, Tevez, Nasri

Rezerve: Aguero, Gareth Barry, Dzeko

11-le tip al lui Costel Pantilimon | GALERIE FOTO

  • Zabaleta
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

CV-ul lui Costel Pantilimon

3,8 milioane de euro este suma totală pe care a plătit-o Manchester City în 2012, pentru a-l transfera pe Costel Pantilimon de la Poli Timișoara, potrivit Transfermarkt. În străinătate, portarul de 2,03 metri a mai evoluat la Omonia Nicosia (Cipru) și Denizlispor (Turcia). Costel Pantilimon a evoluat și în Spania, în La Liga, la Deportivo La Coruna, în sezonul 2017-2018, sub formă de împrumut de la Watford.

Manchester City, Sunderland și Watford sunt echipele pentru care Costel Pantilimon a evoluat în Premier League. Fostul portar a mai evoluat și în Championship, timp de două sezoane, la Nottingham Forest.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Anunț despre bărbatul care și-a ucis rudele cu un topor și le-a scos cadavrele în stradă. Un detaliu groaznic a ieșit la iveală
Anunț despre bărbatul care și-a ucis rudele cu un topor și le-a scos cadavrele &icirc;n stradă. Un detaliu groaznic a ieșit la iveală
ARTICOLE PE SUBIECT
Costel Pantilimon a vorbit la superlativ despre Mircea Lucescu: &rdquo;O mare surpriză&rdquo;
Costel Pantilimon a vorbit la superlativ despre Mircea Lucescu: ”O mare surpriză”
Costel Pantilimon a remarcat trei fotbaliști de la naționala Rom&acirc;niei: &rdquo;Au formă bună&rdquo;
Costel Pantilimon a remarcat trei fotbaliști de la naționala României: ”Au formă bună”
Costel Pantilimon a identificat marea greșeală a lui Mirel Rădoi: &bdquo;Nu poți&rdquo;
Costel Pantilimon a identificat marea greșeală a lui Mirel Rădoi: „Nu poți”
Marica, Oprișan și Pantilimon, invitați &icirc;n această seară la &bdquo;Fața la joc&rdquo;. Ediție specială, de la 23:40, pe Pro TV și VOYO
Marica, Oprișan și Pantilimon, invitați în această seară la „Fața la joc”. Ediție specială, de la 23:40, pe Pro TV și VOYO
Costel Pantilimon: &rdquo;Nu e &icirc;n cădere, dar are fluctuații!&rdquo;
Costel Pantilimon: ”Nu e în cădere, dar are fluctuații!”
&bdquo;E unul dintre primii 5 atacanți din lume&rdquo;. Costel Pantilimon știe cine poate opri Rom&acirc;nia din drumul către Mondial
„E unul dintre primii 5 atacanți din lume”. Costel Pantilimon știe cine poate opri România din drumul către Mondial
Costel Pantilimon a dezvăluit cine au fost idolii săi din copilărie. Doi rom&acirc;ni alături de Gianluigi Buffon
Costel Pantilimon a dezvăluit cine au fost idolii săi din copilărie. Doi români alături de Gianluigi Buffon
ULTIMELE STIRI
Țiriac și fiica sa au inaugurat noua colecție de 300 de mașini sub privirile Regelui Gică Hagi
Țiriac și fiica sa au inaugurat noua colecție de 300 de mașini sub privirile "Regelui" Gică Hagi
Mircea Lucescu a plecat la Zurich! Cine &icirc;l &icirc;nsoțește pe selecționer la tragerea la sorți pentru baraj
Mircea Lucescu a plecat la Zurich! Cine îl însoțește pe selecționer la tragerea la sorți pentru baraj
Turcii, frapați de declarația lui Gică Popescu &icirc;naintea tragerii la sorți: &rdquo;Remarcabil!&rdquo;
Turcii, frapați de declarația lui Gică Popescu înaintea tragerii la sorți: ”Remarcabil!”
Danezii și-au ales adversara de la barajul pentru Mondial: Ar fi de vis pentru noi
Danezii și-au ales adversara de la barajul pentru Mondial: "Ar fi de vis pentru noi"
Gino Iorgulescu tranșează viitorul băncii tehnice &icirc;nainte de baraj: Nu el e problema!
Gino Iorgulescu tranșează viitorul băncii tehnice înainte de baraj: "Nu el e problema!"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mircea Lucescu a plecat de la interviu după ce a aflat posibilii adversari de la baraj. Ce a spus după meciul cu San Marino

Mircea Lucescu a plecat de la interviu după ce a aflat posibilii adversari de la baraj. Ce a spus după meciul cu San Marino

Andrei Rațiu, mesaj ferm către coechipierii săi după Rom&acirc;nia - San Marino 7-1: &bdquo;Sunt dezamăgit! Trebuie să venim cu altă mentalitate&rdquo;

Andrei Rațiu, mesaj ferm către coechipierii săi după România - San Marino 7-1: „Sunt dezamăgit! Trebuie să venim cu altă mentalitate”

Gregory Tade: &bdquo;Gigi Becali e un măscărici&rdquo;. Fostul golgheter iese la atac: &bdquo;Reghecampf mi-a distrus cariera&rdquo;

Gregory Tade: „Gigi Becali e un măscărici”. Fostul golgheter iese la atac: „Reghecampf mi-a distrus cariera”

Rom&acirc;nia - San Marino 7-1! Tricolorii au făcut spectacol &icirc;ntr-o partidă &icirc;ncepută rușinos

România - San Marino 7-1! Tricolorii au făcut spectacol într-o partidă începută rușinos

Gigi Becali, reacție &icirc;n forță după ce arabii au luat decizia finală &icirc;n cazul lui Florinel Coman

Gigi Becali, reacție în forță după ce arabii au luat decizia finală în cazul lui Florinel Coman

S-a stabilit! Care sunt cei patru posibili adversari ai Rom&acirc;niei la barajul pentru Cupa Mondială

S-a stabilit! Care sunt cei patru posibili adversari ai României la barajul pentru Cupa Mondială



Recomandarile redactiei
Mircea Lucescu a plecat la Zurich! Cine &icirc;l &icirc;nsoțește pe selecționer la tragerea la sorți pentru baraj
Mircea Lucescu a plecat la Zurich! Cine îl însoțește pe selecționer la tragerea la sorți pentru baraj
Danezii și-au ales adversara de la barajul pentru Mondial: Ar fi de vis pentru noi
Danezii și-au ales adversara de la barajul pentru Mondial: "Ar fi de vis pentru noi"
Țiriac și fiica sa au inaugurat noua colecție de 300 de mașini sub privirile Regelui Gică Hagi
Țiriac și fiica sa au inaugurat noua colecție de 300 de mașini sub privirile "Regelui" Gică Hagi
Turcii, frapați de declarația lui Gică Popescu &icirc;naintea tragerii la sorți: &rdquo;Remarcabil!&rdquo;
Turcii, frapați de declarația lui Gică Popescu înaintea tragerii la sorți: ”Remarcabil!”
Gino Iorgulescu tranșează viitorul băncii tehnice &icirc;nainte de baraj: Nu el e problema!
Gino Iorgulescu tranșează viitorul băncii tehnice înainte de baraj: "Nu el e problema!"
Alte subiecte de interes
Costel Pantilimon s-a despărțit de Poli Timișoara! &rdquo;Mediocritate! Nicio perspectivă&rdquo;
Costel Pantilimon s-a despărțit de Poli Timișoara! ”Mediocritate! Nicio perspectivă”
E periculos! Costel Pantilimon a auzit teoria blatului perfect și a reacționat imediat
"E periculos!" Costel Pantilimon a auzit teoria "blatului perfect" și a reacționat imediat
Tottenham și-a prezentat transferul de 30.000.000&euro;
Tottenham și-a prezentat transferul de 30.000.000€
&Icirc;n anii 2000 fotbaliști titulari &icirc;n naționala Belgiei jucau &icirc;n Liga 1 din Rom&acirc;nia, acum &rdquo;Dracii Roșii&rdquo; joacă &icirc;n altă ligă: sunt pe locul 3 &icirc;n clasamentul FIFA!
În anii 2000 fotbaliști titulari în naționala Belgiei jucau în Liga 1 din România, acum ”Dracii Roșii” joacă în altă ligă: sunt pe locul 3 în clasamentul FIFA!
Bosnia - Rom&acirc;nia, de la 21:45. Primul 11 al lui Lucescu + cine e favorită la victorie. Calculele calificării. Analiza lui Dan Chilom
Bosnia - România, de la 21:45. "Primul 11" al lui Lucescu + cine e favorită la victorie. Calculele calificării. Analiza lui Dan Chilom
Nucleu! Pe c&acirc;ți jucători de la FCSB a mizat Lucescu &icirc;n primul 11 pentru Rom&acirc;nia - Cipru
Nucleu! Pe câți jucători de la FCSB a mizat Lucescu în primul 11 pentru România - Cipru
CITESTE SI
Becali a găsit vinovatul după cheltuielile nejustificate ale FCSB: &bdquo;E idiot&rdquo;

stirileprotv Becali a găsit vinovatul după cheltuielile nejustificate ale FCSB: „E idiot”

Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

protv Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

Rihanna și A$AP Rocky surprinși la o cină romantică &icirc;n Santa Monica. Cum arată artista la scurt timp după naștere. FOTO

stirileprotv Rihanna și A$AP Rocky surprinși la o cină romantică în Santa Monica. Cum arată artista la scurt timp după naștere. FOTO

Peste jumătate dintre jandarmi au misiunea oficială de a păzi &bdquo;obiective&rdquo;. Schimbarea majoră propusă de șeful MAI

stirileprotv Peste jumătate dintre jandarmi au misiunea oficială de a păzi „obiective”. Schimbarea majoră propusă de șeful MAI

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!