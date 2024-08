Este vorba despre Wilson Odobert, un tânăr atacant francez în vârstă de 19 ani, achiziționat de la Burnley pentru suma de 30.000.000 de euro. Tranzacția include 25.000.000 de euro ca sumă de transfer și 5.000.000 de euro în bonusuri de performanță. Odobert a semnat un contract pe cinci ani, valabil până în 2029 și a devenit astfel a cincea achiziție a echipei londoneze în această vară.

We are delighted to announce that we have reached agreement for the permanent transfer of Wilson Odobert from Burnley, subject to formalities ✍️