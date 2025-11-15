de Dan CHILOM

Bosnia - România, de la 21:45

România merge la Zenica pentru penultima partidă a Grupei H de calificări la Mondialul din 2026. Tricolorii se întorc un pic în timp, deoarece meciul se va juca pe arena Bilino Polije (15000 locuri) din Zenica, o arenă care, pare a fi rămasă undeva în timp.

Dacă ar fi să comparăm, m-aș duce în 2010, la meciul de la Constanța dintre România și Olanda, scor 1-0, atunci când Victor Pițurcă a dus meciul pe Stadionul Farul, deoarece gazonul, unul execrabil, a ajutat naționala să se impună prin reușita lui Goian. Cam asta încearcă să facă bosniacii cu noi acum. Sperăm să nu le iasă, iar rezultatul să nu fie de partea gazdelor!



Bosnia are 13 puncte după 6 meciuri, cu 3 mai multe decât reprezentativa noastră.

Golaveraj: Bosnia 13:5, România 11:6

Bosnia - România | Calculele calificării



Două victorii ale României în următoarele două meciuri, ar califica naționala la baraj de pe locul secund, direct în urna a doua valorică a barajului, dar cu condiția ca Slovacia să nu facă minim 4 puncte în cele două meciuri rămase în Grupa A.

Așadar, naționala joacă totul în următoarele zile: calificare directă în cazul în care Austria nu câștigă niciun joc din ultimele două, iar noi luăm toate cele 6 puncte, fapt puțin probabil, baraj, dar din urna secundă cu șanse mai mari, asta însemnând ocuparea poziției a doua în grupă, sau baraj din urna a treia, prin Nations League, dacă nu terminăm în primele două locuri în grupă.



Bosnia - România | Echipe probabile



Bosnia: Vasilj – Kolasinac, Muharemovic, Katic, Dedic – Tahirovic, Hadziahmetovic – Alajbegovic, Gigovic, Memic – Dzeko



România: Radu – Chipciu, Rus, Ghita, Ratiu – Dragomir, M. Marin – Mihaila, Hagi, Man – Birligea



Pentru Bosnia nu vor juca Stjepan Radeljic și Adrian Leon Barisic.



Lucescu are mari probleme în apărare, acolo unde Drăgușin nu este refăcut complet, Burcă este suspendat, iar Mihai Popescu s-a accidentat destul de grav în meciul cu Austria de la București. Ne așteptăm să-i vedem ca titulari pe Rus și Ghiță.



Cei mai periculoși jucători ai gazdelor sunt Edin Dzeko ( Fiorentina), Kolasinac

(Atalanta) și Amar Dedić( Benfica)



Casele de pariuri o dau favorită pe Bosnia, cu o cotă de 2.45



România are cotă 3.00 la victorie



Egalul, cotă 3.35

Cele două naționale s-au întâlnit de 7 ori, iar România conduce cu 4-3. Niciun meci nu s-a terminat la egalitate.

Sergej Barbarez, selecționerul Bosniei, îl conduce pe Mircea Lucescu cu 1-0 la meciurile directe, după partida din tur de la București, pierdută de “tricolori”cu 1-0.



Naționala noastră este pe poziția 47 în lume în acest moment, în timp ce Bosnia este pe 75.



Michael Oliver din Anglia va conduce partida de la Zenica, arbitru care acordă în medie 3,48 cartonașe galbene pe meci, și 0,14 roșii.

Sugestia Sport. ro:

Șansă dublă - X2

