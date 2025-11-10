Mirel Rădoi nu mai este antrenorul oltenilor în urma înfrângerii de pe teren propriu cu UTA, scor 1-3.

Antrenorul a decis să plece de la Universitatea Craiova în urma acestui rezultat, dar și a tensiunilor din Bănie din ultima perioadă.



Costel Pantilimon: „Plecare era iminentă! Nu poți în fiecare zi să ameninți”

Costel Pantilimon a fost prezent în emisiunea Fața la Joc, de la PRO TV, alături de Ciprian Marica, Costin Ștucan și Cătălin Oprișan.

Fostul portar a abordat subiectul plecării lui Mirel Rădoi de la formația patronată de Mihai Rotaru.

„Panti” e de părere că Mirel Rădoi a pus prea multă presiune pe conducerea Universității Craiova prin declarațiile sale.