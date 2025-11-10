EXCLUSIV Costel Pantilimon a identificat marea greșeală a lui Mirel Rădoi: „Nu poți”

Costel Pantilimon a identificat marea greșeală a lui Mirel Rădoi: &bdquo;Nu poți&rdquo; Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Costel Pantilimon a vorbit despre plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova.

TAGS:
Costel PantilimonMirel RadoiUniversitatea Craiovafata la joc
Din articol

Mirel Rădoi nu mai este antrenorul oltenilor în urma înfrângerii de pe teren propriu cu UTA, scor 1-3.

Antrenorul a decis să plece de la Universitatea Craiova în urma acestui rezultat, dar și a tensiunilor din Bănie din ultima perioadă.

Costel Pantilimon: „Plecare era iminentă! Nu poți în fiecare zi să ameninți”

Costel Pantilimon a fost prezent în emisiunea Fața la Joc, de la PRO TV, alături de Ciprian Marica, Costin Ștucan și Cătălin Oprișan.

Fostul portar a abordat subiectul plecării lui Mirel Rădoi de la formația patronată de Mihai Rotaru.

„Panti” e de părere că Mirel Rădoi a pus prea multă presiune pe conducerea Universității Craiova prin declarațiile sale.

„Plecare era iminentă. În momentul în care ai un patron, tu până la urmă ești angajat, trebuie să ai o oarecare decență cum comunici public mai ales.

Okay, rezultatele în ultima perioadă nu te mai ajutau, dar nu poți în fiecare zi să zici că 'plec, plec', să ameninți. Până la urmă, știi cum e, oricine îți dă bagajul, oricât de bun antrenor ai fi sau cât de mare speranță ai fi. Cineva la un moment dat o să îți zică 'okay, ia și pleacă'”, a spus Costel Pantilimon la PRO TV, în emisiunea Fața la Joc.

Mirel Rădoi a devenit pentru a doua oară antrenorul Universității Craiova la finalul lunii ianuarie a acestui an și a rezistat nouă luni pe banca echipei oltene.

Universitatea Craiova se află pe locul patru în Superliga cu 29 de puncte adunate în 16 partide. Oltenii se află la șase „lungimi” de liderul Rapid.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Dua Lipa a făcut spectacol pe stadionul La Bombonera. Artista a atras toate privirile | GALERIE FOTO
Dua Lipa a făcut spectacol pe stadionul La Bombonera. Artista a atras toate privirile | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Costel Pantilimon: &rdquo;Nu e &icirc;n cădere, dar are fluctuații!&rdquo;
Costel Pantilimon: ”Nu e în cădere, dar are fluctuații!”
&bdquo;E unul dintre primii 5 atacanți din lume&rdquo;. Costel Pantilimon știe cine poate opri Rom&acirc;nia din drumul către Mondial
„E unul dintre primii 5 atacanți din lume”. Costel Pantilimon știe cine poate opri România din drumul către Mondial
Ce a spus Sorin C&acirc;rțu după plecarea lui Mirel Rădoi
Ce a spus Sorin Cârțu după plecarea lui Mirel Rădoi
Prima variantă a lui Rotaru! Antrenorul străin, gata să &icirc;l &icirc;nlocuiască pe Mirel Rădoi
Prima variantă a lui Rotaru! Antrenorul străin, gata să îl înlocuiască pe Mirel Rădoi
Rădoi și-a &bdquo;trădat&ldquo; mentorul: cazul său, demn de Dosarele X!
Rădoi și-a „trădat“ mentorul: cazul său, demn de Dosarele X!
ULTIMELE STIRI
&Icirc;l recunoști? A c&acirc;știgat trei trofee cu Dinamo și &icirc;ncă joacă fotbal la 50 de ani
Îl recunoști? A câștigat trei trofee cu Dinamo și încă joacă fotbal la 50 de ani
Ciprian Marica &icirc;l taxează pe Mirel Rădoi după demisie: &bdquo;Săracii... ăia de la Craiova stăteau &icirc;ntr-un stres continuu&rdquo;
Ciprian Marica îl taxează pe Mirel Rădoi după demisie: „Săracii... ăia de la Craiova stăteau într-un stres continuu”
Ce a spus Sorin C&acirc;rțu după plecarea lui Mirel Rădoi
Ce a spus Sorin Cârțu după plecarea lui Mirel Rădoi
Ofertă pentru Didier Deschamps! Arabii vor să &icirc;l &icirc;mbrace &icirc;n aur pe selecționerul Franței
Ofertă pentru Didier Deschamps! Arabii vor să îl îmbrace în aur pe selecționerul Franței
Ema Dolha: N-am văzut &icirc;n viața mea &icirc;n Rom&acirc;nia așa străin . Degetele rupte, cel mai bun antrenor cu care a lucrat și un fost coleg cu șut violent: E un animal diferit
Ema Dolha: "N-am văzut în viața mea în România așa străin". Degetele rupte, cel mai bun antrenor cu care a lucrat și un fost coleg cu șut violent: "E un animal diferit"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cum s-a &icirc;ntors Daniel B&icirc;rligea de la Sibiu, după ce Gigi Becali i-a interzis să se urce &icirc;n autocar

Cum s-a întors Daniel Bîrligea de la Sibiu, după ce Gigi Becali i-a interzis să se urce în autocar

Aroganța lui Vinicius după ce a fost &rdquo;băgat &icirc;n buzunar&rdquo; de Andrei Rațiu! Cum a fost surprins brazilianul

Aroganța lui Vinicius după ce a fost ”băgat în buzunar” de Andrei Rațiu! Cum a fost surprins brazilianul

S-a decis! Ce antrenor vrea Mihai Rotaru la Universitatea Craiova după plecarea lui Mirel Rădoi

S-a decis! Ce antrenor vrea Mihai Rotaru la Universitatea Craiova după plecarea lui Mirel Rădoi

&rdquo;Charalambous și Pintilii și-au dat demisia de la FCSB!&rdquo;. Reacția lui Gigi Becali

”Charalambous și Pintilii și-au dat demisia de la FCSB!”. Reacția lui Gigi Becali

Decizia lui Mihai Rotaru după ce Mirel Rădoi a anunțat că pleacă de la Universitatea Craiova

Decizia lui Mihai Rotaru după ce Mirel Rădoi a anunțat că pleacă de la Universitatea Craiova

Gigi Becali vine cu un scenariu surpriză după ce Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova: &rdquo;Poate &icirc;l iau la FCSB!&rdquo;

Gigi Becali vine cu un scenariu surpriză după ce Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova: ”Poate îl iau la FCSB!”



Recomandarile redactiei
Ciprian Marica &icirc;l taxează pe Mirel Rădoi după demisie: &bdquo;Săracii... ăia de la Craiova stăteau &icirc;ntr-un stres continuu&rdquo;
Ciprian Marica îl taxează pe Mirel Rădoi după demisie: „Săracii... ăia de la Craiova stăteau într-un stres continuu”
Ema Dolha: N-am văzut &icirc;n viața mea &icirc;n Rom&acirc;nia așa străin . Degetele rupte, cel mai bun antrenor cu care a lucrat și un fost coleg cu șut violent: E un animal diferit
Ema Dolha: "N-am văzut în viața mea în România așa străin". Degetele rupte, cel mai bun antrenor cu care a lucrat și un fost coleg cu șut violent: "E un animal diferit"
&Icirc;l recunoști? A c&acirc;știgat trei trofee cu Dinamo și &icirc;ncă joacă fotbal la 50 de ani
Îl recunoști? A câștigat trei trofee cu Dinamo și încă joacă fotbal la 50 de ani
Victor Pițurcă revine pe bancă! Fostul selecționer și-a anunțat următoarea destinație
Victor Pițurcă revine pe bancă! Fostul selecționer și-a anunțat următoarea destinație
Cum s-a &icirc;ntors Daniel B&icirc;rligea de la Sibiu, după ce Gigi Becali i-a interzis să se urce &icirc;n autocar
Cum s-a întors Daniel Bîrligea de la Sibiu, după ce Gigi Becali i-a interzis să se urce în autocar
Alte subiecte de interes
Costel Pantilimon s-a despărțit de Poli Timișoara! &rdquo;Mediocritate! Nicio perspectivă&rdquo;
Costel Pantilimon s-a despărțit de Poli Timișoara! ”Mediocritate! Nicio perspectivă”
E periculos! Costel Pantilimon a auzit teoria blatului perfect și a reacționat imediat
"E periculos!" Costel Pantilimon a auzit teoria "blatului perfect" și a reacționat imediat
Pretenția lui Costel G&acirc;lcă pentru a deveni antrenorul Universității Craiova: &rdquo;Sunt dispus, dar nu &icirc;n orice condiții!&rdquo;
Pretenția lui Costel Gâlcă pentru a deveni antrenorul Universității Craiova: ”Sunt dispus, dar nu în orice condiții!”
Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu noul antrenor!
Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu noul antrenor!
C&acirc;t trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat p&acirc;nă &icirc;n 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
CITESTE SI
Milionar rus &icirc;n criptomonede și soția lui, găsiți dezmembrați &icirc;ntr-un deșert din Emiratele Arabe. Cuplul dispăruse de o lună

stirileprotv Milionar rus în criptomonede și soția lui, găsiți dezmembrați într-un deșert din Emiratele Arabe. Cuplul dispăruse de o lună

Cuplu prins &icirc;ntrețin&acirc;nd relații amoroase &icirc;n timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

protv Cuplu prins întreținând relații amoroase în timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

Imagini virale cu Donald Trump &icirc;n Biroul Oval, &icirc;n timpul unor declaraţii: &bdquo;Somnorosul Don s-a &icirc;ntors&rdquo;. FOTO VIDEO

stirileprotv Imagini virale cu Donald Trump în Biroul Oval, în timpul unor declaraţii: „Somnorosul Don s-a întors”. FOTO & VIDEO

Cum a aflat o c&acirc;ntăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. &rdquo;Merit un divorț ca la carte&rdquo;

stirileprotv Cum a aflat o cântăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. ”Merit un divorț ca la carte”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!