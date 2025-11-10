Mirel Rădoi nu mai este antrenorul oltenilor în urma înfrângerii de pe teren propriu cu UTA, scor 1-3.
Antrenorul a decis să plece de la Universitatea Craiova în urma acestui rezultat, dar și a tensiunilor din Bănie din ultima perioadă.
Costel Pantilimon: „Plecare era iminentă! Nu poți în fiecare zi să ameninți”
Costel Pantilimon a fost prezent în emisiunea Fața la Joc, de la PRO TV, alături de Ciprian Marica, Costin Ștucan și Cătălin Oprișan.
Fostul portar a abordat subiectul plecării lui Mirel Rădoi de la formația patronată de Mihai Rotaru.
„Panti” e de părere că Mirel Rădoi a pus prea multă presiune pe conducerea Universității Craiova prin declarațiile sale.
„Plecare era iminentă. În momentul în care ai un patron, tu până la urmă ești angajat, trebuie să ai o oarecare decență cum comunici public mai ales.
Okay, rezultatele în ultima perioadă nu te mai ajutau, dar nu poți în fiecare zi să zici că 'plec, plec', să ameninți. Până la urmă, știi cum e, oricine îți dă bagajul, oricât de bun antrenor ai fi sau cât de mare speranță ai fi. Cineva la un moment dat o să îți zică 'okay, ia și pleacă'”, a spus Costel Pantilimon la PRO TV, în emisiunea Fața la Joc.
Mirel Rădoi a devenit pentru a doua oară antrenorul Universității Craiova la finalul lunii ianuarie a acestui an și a rezistat nouă luni pe banca echipei oltene.
Universitatea Craiova se află pe locul patru în Superliga cu 29 de puncte adunate în 16 partide. Oltenii se află la șase „lungimi” de liderul Rapid.