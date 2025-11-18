Contra vine cu un scenariu spectaculos pentru Cristi Chivu: "Ar semna imediat!"

Lider atât în Serie A, cât și în grupa unică din Champions League, Cristi Chivu se pregătește de un nou derby pe banca lui Inter. Duminică, de la ora 21:45, în runda a 12-a, nerazzurrii vor primi vizita lui AC Milan, echipă aflată pe locul 3, cu doar două puncte în minus.



Cosmin Contra: "Chivu, locul 1 în Serie A și în Champions League. Mai bine de atât nu se putea"

Contra, fost jucător la AC Milan în perioada 2001-2002, a fost intervievat de Gazzetta dello Sport în săptămâna derby-ului și a vorbit pe larg despre Cristi Chivu, fostul său coleg de la naționala României.



"Cristi îmi este prieten și îi urez toate cele bune. Am jucat împreună la echipa națională, ne știm de multă vreme și ținem legătura. A sosit la Inter în iunie, înainte de Mondialul Cluburilor, și a trebuit să facă totul rapid.

Nu i-a fost simplu la început, dar a reușit ulterior o serie excelentă de victorii, care au dus-o pe Inter pe primul loc atât în campionat, cât și în Champions League. Mai bine de atât nu se putea", a spus Cosmin Contra, acum antrenor la Al Arabi, într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport.

