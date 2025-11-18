Contra vine cu un scenariu spectaculos pentru Cristi Chivu: "Ar semna imediat!"

Cosmin Contra (49 de ani) a comentat parcursul lui Inter Milano sub comanda lui Chivu și a prefațat derby-ul cu AC Milan din weekend.

Lider atât în Serie A, cât și în grupa unică din Champions League, Cristi Chivu se pregătește de un nou derby pe banca lui Inter. Duminică, de la ora 21:45, în runda a 12-a, nerazzurrii vor primi vizita lui AC Milan, echipă aflată pe locul 3, cu doar două puncte în minus.

Cosmin Contra: "Chivu, locul 1 în Serie A și în Champions League. Mai bine de atât nu se putea"

Contra, fost jucător la AC Milan în perioada 2001-2002, a fost intervievat de Gazzetta dello Sport în săptămâna derby-ului și a vorbit pe larg despre Cristi Chivu, fostul său coleg de la naționala României.

"Cristi îmi este prieten și îi urez toate cele bune. Am jucat împreună la echipa națională, ne știm de multă vreme și ținem legătura. A sosit la Inter în iunie, înainte de Mondialul Cluburilor, și a trebuit să facă totul rapid.

Nu i-a fost simplu la început, dar a reușit ulterior o serie excelentă de victorii, care au dus-o pe Inter pe primul loc atât în campionat, cât și în Champions League. Mai bine de atât nu se putea", a spus Cosmin Contra, acum antrenor la Al Arabi, într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport.

Cosmin Contra: "Titlul la Milan și Champions League la Inter? Aș semna imediat! Și Chivu ar face la fel"

Fostul selecționer al României a venit și cu un scenariu spectaculos, unul pe care crede că l-ar accepta și Chivu: AC Milan campioană în Serie A, iar Inter câștigătoare de Champions League la finalul sezonului.

"Clasamentul de acum spune că acesta este un derby de titlu. Cred că Inter și Milan pot lupta până la final pentru campionat. A trecut ceva timp de când s-a întâmplat ultima oară asta și mi se pare fascinant. Titlul la Milan și Champions League la Inter? Aș semna imediat! Și Chivu ar face la fel", a mai spus Contra.

