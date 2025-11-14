Prima reprezentativă are un meci de totul sau nimic sâmbătă seară, de la ora 21:45, cu Bosnia la Zenica. Duelul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



România se situează pe locul trei în clasamentul Grupei H din preliminariile CM 2026 cu 10 puncte. Tricolorii se află la trei lungimi în spatele Bosniei (locul 2) și la cinci de prima poziție, Austria.



Costel Pantilimon a vorbit la superlativ despre Mircea Lucescu: ”O mare surpriză”



Costel Pantilimon l-a descris pe Mircea Lucescu, cel care a preluat naționala în august 2024, după ce Edward Iordănescu a aruncat prosopul în urma campaniei de la Campionatul European, drept ”unul dintre cei mai prolifici antrenori din fondul mondial”.



Fostul internațional român e sigur că Lucescu și-a făcut un plan la națională și că selecțiile sunt bine gândite înainte să ia deciziile finale privind lotul



”Când e vorba despre echipa națională, e clar că tu cauți jucătorii cei mai în formă. Dar, în același timp, tu ai și un grup cu care ai plecat la drum, pe care trebuie să-l susții, să-l protejezi și să-i dai încredere. Au fost momente în care mulți jucători, chiar dacă nu au jucat la cluburi, au primit încredere.



Nu poți să aduci mereu jucători noi la echipa națională, care poate nici nu sunt obișnuiți cu meciuri în afara campionatului intern.



Noi avem unul dintre cei mai prolifici antrenori din fondul mondial. E clar în momentul de față că, într-un fel sau altul, selecționerul are un plan.



Gândește situațiile de 10 ori înainte să aleagă un jucător. Sau să selecționeze sau să includă în primul 11. Poate o să tot vedem lucruri de genul ăsta (n.r. cu neconvocarea lui Dobre). Cu siguranță știe foarte bine ce face.



Pentru mine, a fost o surpriză atunci când a ales să vină la echipa națională. Toți au de învățat de la dânsul. Chiar și antrenorii din țară. Îl ai aproape, te poți folosi de cunoștințele lui. Jucătorii au ce să învețe”, a spus Pantilimon.

Lotul României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino



Printr-un comunicat emis de Federația Română de Fotbal, Mircea Lucescu, selecționerul României, a anunțat lotul convocaților pentru ”dubla” cu Bosnia și San Marino



PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0)



FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6)



MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0)



ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1)

