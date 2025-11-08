Moderatorul Cristian Pintea i-a avut invitați pe foștii internaționali români, Florin Gardoș și Costel Pantilimon, dar și pe jurnalistul Cătălin Oprișan la emisiunea Play On Sport înainte de Tottenham - Manchester United.



Costel Pantilimon: ”Nu e în cădere, dar are fluctuații!”



Tottenham se află în acest moment pe locul șase în clasament cu 17 puncte, în timp ce Manchester United se situează pe poziția a opta cu 17 puncte.



Întrebat dacă Tottenham se află în cădere, având în vedere că a avut un start în forță de sezon în Premier League, iar acum a căpătat câteva înfrângeri, Costel Pantilimon a răspuns negativ.



Fostul jucător de la Manchester City a ținut să puncteze, însă, că echipa pregătită de Thomas Frank are o formă fluctuantă.



”(n.r. E Tottenham în cădere?) Are fluctuații, nu știu dacă e în cădere. Nu e ca Liverpool, să fi legat patru la rând”, a spus Costel Pantilimon la Play On Sport.

Tottenham - Manchester United, în direct pe VOYO de la 14:30

Manchester United vine la Londra după egalul 2-2 cu Nottingham Forest. United are patru meciuri consecutive fără înfrângere în campionat, dar în deplasare situația e complicată. A câștigat o singură dată în ultimele 11 partide jucate în Premier League pe teren străin. Mai mult, în ultimele 25 de meciuri jucate la Londra, United are doar trei victorii.

Tottenham domină duelurile directe recente. Londonezii au câștigat ultimele patru întâlniri, inclusiv finala Europa League din luna mai. United nu a mai bătut Tottenham din octombrie 2022.

