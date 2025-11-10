Costin Ștucan revine în această seară cu o ediție specială a emisiunii „Fața la joc”, difuzată în direct pe Pro TV și VOYO, începând cu ora 23:40.



Alături de Ștucan în platou se va afla Cătălin Oprișan, iar invitați vor fi doi foști internaționali importanți ai României: Ciprian Marica și Costel Pantilimon.

Marica, Oprișan și Pantilimon, invitați în această seară la „Fața la joc”



Marica, fost atacant al naționalei, are 72 de selecții și a marcat goluri decisive pentru România, evoluând în carieră la cluburi precum Dinamo, Șahtior Donețk, Stuttgart, Schalke 04, Getafe, Konyaspor și FCSB.



De cealaltă parte, Costel Pantilimon, „uriașul” de 2,03 metri, are 27 de selecții la echipa națională și un traseu impresionant în fotbalul european, cu perioade în Premier League și Championship, inclusiv la Manchester City, Sunderland, Watford, Deportivo La Coruna și Nottingham Forest.



În cadrul ediției de astăzi, cei patru vor analiza momentele decisive din Superliga, fazele controversate de arbitraj, declarațiile săptămânii, forma echipelor înainte de etapa următoare, cât și evoluțiile jucătorilor români din străinătate.



„Fața la joc” este difuzată în fiecare luni pe Pro TV și VOYO, iar Costin Ștucan prezintă și „Play On Sport”, în exclusivitate pe VOYO.

