De Emanoil Ursache

Costel Pantilimon (38 de ani), fost portar al naționalei României și campion în Premier League cu Manchester City, a numit la „Poveștile Sport.ro” cei trei portari care i-au fost idoli în perioada junioratului.

Legendarul Gianluigi Buffon a fost goalkeeperul care l-a inspirat cel mai mult pe Pantilimon. Pe locul al doilea în topul acestuia s-a clasat Marius Popa, actualul antrenor cu portarii de la FCSB.

Costel Pantilimon și-a dezvăluit idolii din copilărie

Podiumul idolilor lui Pantilimon este completat de Daniel Bogdan, zidul dintre buturi al unor echipe precum FCM Bacău, UTA sau FCU Craiova. Bogdan a apărat între anii 1992 și 2006.

„Pe locul 1 este Gianluigi Buffon. Al doilea a fost de la noi din țară, Marius Popa. Și al treilea, pentru că am crescut în Bacău, aș putea să spun Daniel Bogdan. În perioada în care era la FCM Bacău.

Mergeam la meciuri și mă uitam, pe lângă marele interes, și cu un vis creat în minte. Că uite: 'Vrei să ajungi să joci pe un stadion precum cel din Bacău. Sau, uite, că vrei să ajungi în prima ligă.”, a transmis Costel Pantilimon, la „Poveștile Sport.ro”.

Costel Pantilimon, unul dintre portarii români cu un CV impresionant

Costel Pantilimon s-a format la Aerostar Bacău, de unde a fost descoperit de Poli Timișoara în 2006. Manchester City l-a adus în 2012 de la clubul bănățean, plătind în schimbul serviciilor sale 3,8 milioane de euro.

Portarul cu 27 de selecții pentru naționala României este singurul fotbalist din istoria țării noastre care a câștigat Premier League. A realizat această performanță alături de „cetățeni” în două rânduri, în sezoanele 2011-2012 și 2013-2014.

Din 2014, de când și-a încheiat socotelile cu Manchester City, fostul internațional român a mai evoluat pentru echipele Sunderland, Watford, Deportivo la Coruna, Nottingham Forest, Omonia și Denizlispor. De la formația turcă s-a retras pe 31 martie 2021.