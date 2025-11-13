Selecționata lui Mircea Lucescu se află pe locul trei cu 10 puncte în Grupa H din campania de calificare la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Trei victorii, o remiză și două înfrângeri a consemnat naționala României până acum.



Ultima ”dublă” a tricolorilor este cu Bosnia (sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45) și cu San Marino (marți, 18 noiembrie, de la aceeași oră)



Costel Pantilimon a remarcat trei fotbaliști de la naționala României: ”Au formă bună”



Într-un dialog cu Sport.ro în care a vorbit despre meciul cu Bosnia, Radu Drăgușin, Mircea Lucescu și despre neconvocarea lui Alex Dobre, subiecte care vor fi redate în următoarele zile pe site-ul Sport.ro, Costel Pantilimon a remarcat și trei jucători de la reprezentativa lui Mircea Lucescu.



E vorba despre Valentin Mihăilă, Dennis Man și Ianis Hagi. Ultimul s-a evidențiat printr-o centrare în meciul cu Austria (1-0), la care Virgil Ghiță a răspuns cu un gol care a zguduit Arena Națională în acțiunea din luna octombrie.



”Am văzut un Mihăilă, un Man, un Hagi, care în momentul de față au o oarecare formă bună”, a spus Costel Pantilimon pentru Sport.ro.



Cotat la 3 milioane de euro de site-urile de specialitate, Valentin Mihăilă joacă din vară în Superliga Turciei la Rizespor. Are contract cu turcii până în 2029.



Dennis Man, la fel ca Valentin Mihăilă, a părăsit-o pe Parma în vară, dar a semnat în Olanda, cu PSV Eindhoven, unde pare că s-a integrat cu succes după o perioadă în care s-a obișnuit la noua echipă.



Ianis Hagi, cotat la 1,5 milioane de euro pe piața transferurilor, și-a găsit abia în toamnă echipă, Alanyaspor, după ce s-a despărțit la finalul stagiunii precedente de clubul scoțian Rangers Glasgow.



Lotul României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino



Printr-un comunicat emis de Federația Română de Fotbal, Mircea Lucescu, selecționerul României, a anunțat lotul convocaților pentru ”dubla” cu Bosnia și San Marino.



PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0)



FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6)



MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0)



ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1)

