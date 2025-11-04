De Emanoil Ursache



Costel Pantilimon (38 de ani) i-a făcut, în exclusivitate pentru Sport.ro, portretul atacantului bosniac Edin Dzeko (39). România va înfrunta în deplasare Bosnia și Herțegovina, pe 15 noiembrie, de la ora 21:45. Partida va fi decisivă în lupta pentru locul doi ce asigură prezența la barajul pentru Campionatul Mondial din 2026.



Costel Pantilimon, impresionat de veteranul Edin Dzeko



Pantilimon l-a elogiat, în cadrul emisiunii „Poveștile Sport.ro”, pe Dzeko. Fostul portar al echipei naționale și-a caracterizat colegul din perioada petrecută la Manchester City ca fiind unul dintre cei mai buni cinci atacanți din lume măcar în ultimii 10-15 ani.



„Mi-a fost coleg. Multă lume nu își aduce aminte de perioada lui la City, pentru că era acaparat de un Aguero, de un Balotelli, care era tot timpul în prim-plan din diferite motive, nu neapărat sportive.



Pentru mine e unul dintre primii cinci atacanți din lume cel puțin în ultimii 10-15 ani. Are un profil de jucător cu fizic foarte bun. Poate nu este cel mai exploziv, dar are execuții cu stângul, cu dreptul. Are lovitură de cap.



Este un jucător care înțelege jocul. Face parte dintr-o națiune mai puțin cunoscută. Dacă ar fi fost francez sau spaniol, cu siguranță s-ar fi vorbit despre el zi de zi. Pentru mine este un jucător pe care mi l-aș dori oricând în echipă. Oricând aș alege un atacant precum Edin.



Felicitări lui pentru că încă se menține la un nivel foarte bun. Încă are poftă, are dorință. Are motivație și în continuare îl văd un lider al naționalei Bosniei”, a declarat Costel Pantilimon, invitat la emisiunea „Poveștile Sport.ro”.



Edin Dzeko, un vârf înnăscut



Pantilimon a evoluat pentru Manchester City între anii 2011-2014, în timp ce Edin Dzeko fost jucătorul „cetățenilor” între 2011 și 2016. Dzeko este cel mai bun marcator din istoria Bosniei, cu 71 de goluri marcate în 144 de selecții.



Atacantul este legitimat din vară la Fiorentina, unde a marcat de două ori în 13 apariții oficiale. Edin Dzeko a fost până acum o sursă de goluri pentru toate echipele importante la care a jucat: AS Roma (260 de meciuri/119 goluri), Manchester City (189/72), Wolfsburg (142/85), Inter Milano (101/31) și Fenerbahce (99/46).

