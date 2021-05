Cale libera pentru Mihaila la Parma! Presa din Italia a facut anuntul: jucatorul care pleaca din echipa lui D'Aversa 

Parma este aproape de retrogradare in Serie A cu cinci etape inainte de final.

Echipa lui Roberto D'Aversa este pe penultimul loc in Italia, cu 20 de puncte obtinute in 22 de meciuri, iar sansele sa se salveze sunt aproape inexistente.

Cu toate astea, Valentin Mihaila, unul dintre jucatorii de baza ai Parmei in returul din Serie A, poate rasufla usurat, dupa ce rivalul sau pe post va pleca de la echipa. Presa din Italia a anuntat ca Gervinho a ajuns deja la o intelegere cu Trabzonspor, iar din vara va pleca in Turcia.

Astfel, fostul jucator al Craiovei, care a fost adus in toamna, in schimbul a 8.5 milioane de euro, ar putea deveni titular indiscutabil al Parmei in Serie B. Mihaila are contract cu italienii pana in iunie 2025, iar Victor Becali a declarat recent ca atat el, cat si Dennis Man, nu au clauze in contract care sa le permita plecarea pe o anumita suma in cazul in care echipa retrogradeaza.

"Nu exista nicio clauza prin care Valentin Mihaila sau Dennis Man sa poata pleca de la Parma, pentru o anumita suma, in cazul in care echipa va retrograda. Asa cum nu exista vreo clauza sa li se scada salariile. Da, ei vor avea aceleasi contracte, asa ca lucrurile sunt clare in privinta lor.

Clubul a investit mult in ei si nu se pune problema sa plece pe bani putini. Daca vor exista oferte care sa fie pe placul Parmei, atunci se poate lua in calcul un viitor transfer. Repet, doar cu acordul celor de la Parma, dar este devreme sa discutam acum despre acest lucru", a spus Victor Becali pentru ProSport.