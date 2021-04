Razvan Lucescu a dat cartile pe fata! Ce spune de interesul Parmei si ce le-a transmis lui Man si Mihaila in cazul in care retrogradeaza

Lucescu este liber de contract dupa ce s-a despartit la inceputul anului de Al Hilal.

Razvan Lucescu este unul dintre antrenorii despre care s-a vorbit ca ar putea prelua banca Parmei, in cazul in care Roberto D'Aversa va fi dat afara. Romanul a vorbit cu cei de la parmalive si a spus ca nu a fost contactat de echipa italiana si ca vizita din peninsula nu a fost pentru a discuta cu vreo echipa.

"Nu a existat niciodata niciun contact cu Parma. Cred ca este un zvon construit de presa greaca, dupa ce am antrenat pe PAOK. Este adevarat, am fost la Milano saptamana trecuta, dar numai pentru a intalni un prieten. Singurul lucru pe care il pot spune este ca pentru un antrenor sa ajungi in Italia este un vis, este tara numarul unu in ceea ce priveste pregatirea antrenorilor.



Uitandu-ne, exista doar un antrenor straina in Serie A, Paulo Fonseca. In Romania exista talent si Parma a facut bine sa cumpere de acolo. Dar, in opinia mea, jucatorii nu sunt pregatiti mental, asa ca le trebuie timp, trebuie rabdare. Din acest punct de vedere, Mihaila este peste Man, care are nevoie de incredere totala pentru a creste. Am vazut ca ambii au adunat deja mai multe aparitii, dar tot este loc de progres.

Sfatul meu este sa ramana la Parma. Asa cum am spus mai devreme, problema adaptarii pentru un fotbalist roman este importanta, dar ei au deja cateva luni in spate. Ramanand si-ar putea dovedi adevarata valoare, deoarecere sunt mai adaptati acum", a spus Razvan Lucescu pentru Parmalive.com.