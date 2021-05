EXCLUSIV | Mutu e dorit de Parma! Ar putea sa-i antreneze pe Man si Mihaila in Serie B!

Mutu, antrenor la Parma! E motivul pentru care nu ramane la nationala de tineret. Parma va alege noul antrenor intre Mutu si Razvan Lucescu.

Mutu e pe lista Parmei si accepta sa-i antreneze pe Man si Mihaila in liga a doua italiana. Mutu a jucat un an la Parma si a prins marele transfer la Chelsea. Parca e ca si retrogradata in Serie B.

"isi doreste mult sa antreneze la nivel mare, el a jucat la nivel mare, e normal sa aiba aspiratii", spune Mihai Stoichita, directorul tehnic al FRF si cel care a insistat pentru varianta Mutu la 'tineret'.



Federatia vrea ca Mutu sa ramana la nationala de tineret si asteapta raspunsul lui dupa Paste. In Vinerea Mare, Mutu s-a distrat alaturi de un cantaret de manele.