"Sa nu o ia ca pe o drama! Vor avea multe de spus in fotbal!" Incurajari pentru Man si Mihaila de la un fost international 

Parma se afla pe locul 19 in Serie A, cu doar 20 de puncte dupa 33 de etape.

Dorin Goian stie ce inseamna campionatul Italiei. A jucat pentru Palermo si Spezia si a adunat 30 de meciuri in Serie A si 26 de partide in Serie B.

Fostul international roman lauda prestatiile lui Razvan Marin, Mihaila si Man. Goian ii sfatuieste pe jucatorii Parmei, care sunt cu un picior in liga a doua italiana, sa nu priveasca retrogradarea ca pe un insucces.

"Razvan Marin, Mihaila si Dennis Man sunt trei jucatori de mare calitate si sunt sigur ca vor avea multe de spus in campionatul Italiei si nu numai.

Imi pare rau pentru Mihaila si Dennis Man, pentru ca nu va fi usor pentru ei sa retrogradeze in Serie B din primul an la Parma. Nu stiu ce vor face in viitor. Ar fi bine daca ar gasi solutii in Serie A.

Dar chiar daca vor retrograda, Serie B e un campionat foarte echilibrat si puternic si sunt acolo multi jucatori din Serie A care nu evolueaza constant si care cer impresarilor si conducatorilor sa fie lasati sa joace in Serie B imprumut si dupa un an se intorc si joaca impecabil in Serie A.



Sa nu ia ca pe o mare drama sau un insucces faptul ca retrogradează. Serie B e un campionat puternic, care ii va intari pe acesti jucatori tineri", a declarat Dorin Goian pentru LookSport.