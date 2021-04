"Vor fi din ce in ce mai cunoscuti in Serie A!" Maccarone i-a analizat pe Man si Mihaila! Ce a spus despre jucatorii Parmei

"Cosmarul Stelei" de la Middlesbrough a vorbit despre Man si Mihaila.

Massimo Maccarone, fostul jucator a lui Middlesbrough a vorbit despre potentialul lui Man si Mihaila. Atacantul italian si-a amintit de Romania, dupa 15 ani de la meciul retur pierdut de Steaua cu 4-2 in semifinalele Cupei UEFA, intr-o partida in care Maccarone a fost eroul meciului.

Omul ce a reusit sa marcheze golul din minutul 89 impotriva formatiei lui Cosmin Olaroiu crede ca cei doi romani de la Parma vor deveni cunoscuti in Serie A.

"Sunt jucatori tineri, de perspectiva, chiar am vazut ca Man s-a accidentat. Fotbalul italian este foarte dur, dificil, tactic si vor avea foarte multe de invatat. Acum trebuie sa creasca, sa se dezvolte si cred ca numele lor va fi din ce in ce mai cunoscut in Serie A." a declarat Maccarone pentru playsport.ro

Massimo Maccarone s-a retras din fotbal anul trecut si acum este antrenor secund la Carrarese, echipa ce activeaza in a treia liga din Italia. Italianul a vorbit si despre posibila sa venire ca antrenor in Romania.

"De ce nu? Daca exista o oportunitate, bineinteles. Nu se stie niciodata, insa atunci cand lumea te iubeste si ai o astfel de oportunitate, e mult mai usor pentru a lua o decizie. In Romania am venit de doua ori, atunci cand am jucat cu Steaua si am mai fost la un meci al nationalei Under 21. In plus, am cunoscut foarte multi romani care lucreaza aici, in Italia, inclusiv suporteri ai Stelei, care ma mai opresc pe strada", a mai adaugat Maccarone.