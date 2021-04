Razvan Lucescu, tot mai aproape de a semna cu un club din Serie A! Unde a fost vazut antrenorul dorit la echipa lui Man si Mihaila

Recent antrenorul a fost vazut in Italia, de unde are mai multe oferte. Potrivit jurnalistilor de la Gazzetta di Parma, romanul este dorit la echipa lui Dennis Man si Valentin Mihaila. In plus, Lucescu ar avea o oferta si din partea Sampdoriei.

Jurnalistul Nicolo Schira a scris duminica, pe contul sau de Twitter, ca Razvan Lucescu a fost zilele trecute la Milano pentru a negocia cu echipele italiene care il doresc.

