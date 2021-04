Alerta la Parma! Valentin Mihaila s-a accidentat si s-a antrenat separat de grup! Anuntul facut de italieni 

Problemele se tin lant de Parma, care are sanse mici sa scape de retrogradare.

Dupa ce Dennis Man s-a accidentat si nu va mai reveni pe teren pana la finalul sezonului, Mihaila a acuzat si el probleme si s-a antrenat separat de grup, anunta italienii.

Clubul a informat ca Mihaila nu se mai poate antrena cu echipa din cauza unei dureri la muschii aductori si ar putea absenta din meciul cu Torino, programat luni.

17 meciuri in tricoul Parmei a jucat Mihaila in acest sezon, timp in care a reusit sa inscrie 4 goluri si sa ofere doua pase de gol.

Parma este pe penultimul loc in Serie A, cu 20 de puncte obtinute in 33 de meciuri, la 11 puncte distanta de primul de deasupra zonei rosii.