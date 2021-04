Italienii nu vor sa renunte la Mihaila! "Va fi fundamental pentru revenirea in Serie A!" Ce au scris jurnalistii dupa golul cu Crotone

Parma a pierdut si meciul cu Crotone, ultima clasata in Serie A, si este la un pas de retrogradare.

In timp ce Dennis Man este protagonistul stirilor despre transferurile pe care le-ar putea prinde la finalul acestui sezon, Valentin Mihaila este considerat de jurnalistii italieni fotbalistul care poate ajuta echipa sa revina cat mai curand in prima liga.

Cei de la Gazzetta di Parma au scris ca spera ca oficialii echipei sa il pastreze pe Mihaila chiar daca Parma va retrograda in Serie B.

"Nu e mereu lucid, nici tehnica lui nu e rafinata, dar da totul in teren, insira adversarii si a inscris un gol frumos cu Crotone. Sa-l poti pastra pe Mihaila va fi fundamental in sezonul viitor, pentru ca are inca foame de rezultate si glorie si ar fi de pariat pe calitatile sale pentru revenirea imediata in Serie A", au notat italienii.

In cel mai recent meci din campionat, Valentin Mihaila s-a remarcat drept unul dintre cei mai buni jucatori de pe teren.