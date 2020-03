Bulgaria isi inchide orasele! Keseru dezvaluie masurile luate de vecinii nostri: "Au anuntat azi, la 17:00!"

Bulgarii iau masuri stricte din cauza coronavirusului si vor inchide mai multe orase.

Claudiu Keseru a vorbit despre situatia din Bulgaria in criza creata de coronavirus. Atacantul lui Ludogorets se afla in carantina alaturi de familie.

Bulgarii au hotarat sa inchida mai multe orase incepand cu ziua de luni, pentru a preveni cat mai mult posibil raspandirea virusului:

"Am aflat azi, la 5! De luni, cei de aici au decis sa inchida mai multe orase, tocmai pentru a impedica ca acest nou coronavirus sa nu se raspandeasca peste tot.

De sambata trecuta s-a oprit si fotbalul aici, in Bulgaria. Nu am plecat acasa, am preferat sa raman aici. Am si familia cu mine, asa ca nu sunt probleme. Sigur ca noi nu ne mai antrenam grupat, dar fiecare dintre noi a primit cate un program separat pe care il respectam", a spus Keseru la Digi Sport.