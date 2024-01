Horațiu Moldovan, la Ludogorets? Cum a răspuns antrenorul bulgarilor

Ludogorets, campioana Bulgariei din ultimele 12 sezoane, ar fi intrat în cursa pentru transferul lui Horațiu Moldovan și ar fi dispusă să achite clauza de reziliere a portarului de la Rapid, în valoare de 800.000 de euro.

Antrenorul lui Ludogorets: "Transferul lui Horațiu Moldovan, o speculație"

În ciuda informațiilor apărute, Georgi Dermendzhiev (69 de ani), antrenorul lui Lodogorets, spune că este vorba doar despre "o speculație"

"La momentul acesta, suntem cei pe care îi cunoașteți. Dirctorul sportiv Georgi Karamandzukov v-a spus deja la o conferință de presă de acum câteva zile că există foarte multe speculații legate de transferuri.

Informația potrivit căreia îl vom transfera pe portarul de la Rapid, Horațiu Moldovan, este, de asemenea, o speculație", a spus Georgi Dermendzhiev, înainte de plecarea lui Ludogorets în cantonamentul din Turcia, potrivit Telegraph.

Portarii lui Ludogorets sunt în prezent croatul Simon Sluga (30 de ani), care ar fi aproape de un transfer în această iarnă, și olandezul Sergio Padt (33 de ani).

Ludogorets ocupă locul 2 în campionatul Bulgariei, cu 42 de puncte în primele 19 etape, la trei lungimi în spatele liderului Cherno More, care are un meci în plus.

Campioana Bulgariei este calificată și în 16-imile Conference League, acolo unde va înfrunta formația elvețiană Servette.