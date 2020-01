Keseru continua fotbalul la nivel inalt! O echipa de TOP din Europa vrea sa-l transfere

Romanul isi incheie contractul cu Ludogorets in vara acestui an.

Presa din Turcia anunta ca Besiktas e interesata de serviciile lui Claudiu Keseru. Fotbalistul a petrecut 4 ani si jumatate la Ludogorets, timp in care a castigat de 3 ori campionatul Bulgariei. De asemenea, Keseru traverseaza o forma fantastica in acest sezon, fiind cel mai bun marcator al echipei.

Claudiu Keseru a anuntat, in urma cu doar cateva saptamani, ca nu exclude sa-si prelungeasca intelegerea cu echipa bulgara.

"E un subiect delicat, pentru ca mi se incheie contractul cu Ludogorets in vara. Nu am luat inca o decizie. Pasul care se impune, in proportie de 80%, e sa raman la echipa. Trebuie doar sa ne intelegem. Dupa aceea, daca o sa am o varianta interesanta din punct de vedere sportiv si financiar, o voi analiza", a declarat Keseru.

3.25 milioane de euro este cota de piata a lui Claudiu Keseru, conform transfermarkt.com.