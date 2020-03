BREAKING NEWS: Patronul lui Ludogoret are CORONAVIRUS! Anunt de ultima ora la echipa lui Keseru, Moti si Dragos Grigore

Kiril Domuschiev a fost testat, iar rezultatele au aratat ca omul de afaceri e infectat!

Presa din Bulgaria anunta ca Domuschiev asteapta acum raspunsul pentru o a doua proba pe care a dat-o. Evaluata la aproape un miliard de dolari, averea lui Domuschiev provine din mai multe afaceri, inclusiv un lant farmaceutic fara rival la sud de Dunare.



Domuschiev, 50 de ani, are 10 ani de cand e patron al lui Ludogoret, echipa pe care a facut-o campioana de 8 ori la rand in Bulgaria.



Domuschiev nu a avut contact cu jucatorii lui Ludogoret in ultimele zile. Fotbalistii sunt acum izolati intr-o vila din apropierea orasului Varna.

