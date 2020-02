Urmeaza primul meci european ANULAT din cauza coronavirusului?! EXCLUSIV www.sport.ro: ce spune Keseru despre deplasarea la Milano pentru meciul cu Inter

Bulgarii de la Ludogorets sunt speriati de raspandirea rapida a coronavirusului in zona Milano.

Italia e cea mai afectata tara europeana. Au existat deja 3 decese din cauza infectarii cu virusulul descoperit in China.

Claudiu Keseru are si el emotii inaintea deplasarii la Milano. Partida cu Inter, de joi, e programata sa se dispute cu portile inchise. Exista chiar si varianta ca jocul sa fie mutat in alt oras! Ludogorets e in contact cu UEFA pentru gasirea celei mai bune variante de a-i proteja pe fotbalisti. Nu este exclus nici ca unele partide europene sa fie anulate in cazul in care epidemia nu va putea fi controlata.

"Ne sperie, da, cu siguranta, dupa ce s-a intamplat in ultimele zile. Sa vedem, deocamdata UEFA a decis ca se va juca la Milano cu portile inchise. S-a discutat si despre disputarea partidei intr-un alt oras. Am inteles ca sunt cluburi care iau in calcul sa nu faca deplasarea. Nu e o situatie optima inaintea unui retur la un nivel atat de avansat al competitiei. Sanatatea e cea mai importanta. E doar un meci, un joc in care fiecare incearca sa fie mai bun. Fara sa avem puterea de a decide, riscam sa fim expusi. In functie de reactia UEFA, de prioritatile lor, se vor calcula riscurile, sper sa se dea o decizie care sa nu ne expuna pe noi, sa nu fim aruncati intr-o zona periculoasa. In Bulgaria nu e panica, chiar deloc!", a spus Keseru pentru www.sport.ro.