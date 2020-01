Care brazilieni de milioane? Keseru, a luat BALONASUL DE AUR in Bulgaria: e cel mai bun strain din campionat pentru a doua oara la rand!

Claudiu Keseru a ridicat sala in picioare la gala fotbalului bulgar!

I-a incantat pe cei prezenti cu discursul sau. "Sunt de 5 ani aici si nu ma mai simt strain. Sunt acasa in Bulgaria", a spus Keseru dupa ce a primit trofeul pentru cel mai bun stranier al campionatului.



Masina de goluri a lui Ludogoret o duce perfect in Bulgaria. Keseru a inscris de 116 ori in 196 de meciuri. Atacantul de 33 de ani mai are un an de contract cu Ludogoret. Ia in calcul sa se retraga in tricoul campioanei Bulgariei, alaturi de care a luat titlul in fiecare an pe care l-a petrecut la Razgrad.

Keseru a mai trecut pe la Nantes, Angers, Bastia, Steaua sau Al Gharafa inainte sa ajunga la Ludogoret, in 2015. In acest sezon, Keseru are 9 goluri in 14 aparitii.