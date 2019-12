Claudiu Keseru a fost inclus intr-un clasament URIAS! Internationalul roman se afla alaturi de Cristiano Ronaldo, Sterling si Harry Kane intr-un TOP GIGANTIC

Cei de la UEFA l-au inclus pe Claudiu Keseru intr-un top alaturi de fotbalistii uriasi.

Cei de la UEFA au intocmit topul celor mai buni marcatori din anul 2019 in UEFA Champions League, Europa League, UEFA Nations League si preliminariile Campionatului European. Cristiano Ronaldo este liderul acestui clasament cu 21 de goluri, 7 marcate in Champions League, 11 marcate in preliminariile campionatului European si 3 in UEFA Nations League. In acest top a fost inclus si atacantul roman al celor de la Ludogorets, Claudiu Keseru, care a marcat 12 goluri. 6 in Europa League pentru Ludogorets si 6 pentru nationala Romaniei in preliminariile campionatului European.

Topul complet al marcatorilor