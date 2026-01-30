Remiza obținută de FCSB cu Fenerbahce, scor 1-1, în ultima etapă a grupei de Europa League, a scos la iveală problemele serioase în lotul roș-albastrilor. Mihai Stoica a explicat că forma mai slabă a lui Siyabonga Ngezana nu este o întâmplare, ci rezultatul unei uzuri psihice accentuate. Președintele Consiliului de Administrație a povestit cum fundașul sud-african a încercat să îl convingă pe Elias Charalambous să nu îl titularizeze în Europa League, invocând o stare de oboseală mentală cauzată de zborurile frecvente și schimbările climatice.



„Vă relatez o discuție pe care Elias a avut-o în acest sezon cu Ngezana. A spus: «Coach, lasă-mă să nu joc meciul ăsta. Nu sunt bine!». Elias a spus: «Nu avem altă soluție». A răspuns: «Bine, o repriză?». Elias a spus nu. Ngezana a insistat: «Coach, sunt obosit». Unde ești obosit, la cap sau la picioare? Și Ngezana a făcut semn la cap. Fotbaliștii pot fi obosiți și mental. Există fotbaliști care se tem de zboruri. Ngezana a fost doar prin avioane. A venit, a plecat la Cupa Africii, apoi a jucat la niște temperaturi pe care Africa nu le va simți niciodată. El nu era pregătit pentru jocul acesta. Dar nu erau soluții”, a povestit Mihai Stoica, potrivit Fanatik.



„Chiar toți suntem amatori?”



Pe lângă situația medicală și psihologică a jucătorilor, Mihai Stoica și-a îndreptat nemulțumirea și către forurile internaționale. Acesta a criticat regulamentul care împiedică echipele să opereze modificări pe lista UEFA după pauza competițională de iarnă, deși fereastra de transferuri este deschisă.



„Chiar toți suntem amatori? Este și un regulament stupid în competiție. Nu ai cum să faci schimbări în lot deși este deschisă perioada de transferuri. Sunt cluburi care acționează în perioada aceasta de transferuri. Sunt multe chestiuni care se întâmplă și e ușor să acuzi, dar sunt și probleme personale ale jucătorilor. Sunt multe lucruri care contribuie la evoluția echipelor și a jucătorilor”, a mai zis Mihai Stoica pentru sursa citată.

