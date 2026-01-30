Internaționalul român a trecut peste accidentarea suferită pe 11 ianuarie și a bifat prima ședință de pregătire completă alături de restul lotului. Recuperarea a durat exact cât au medicii, între două și trei săptămâni. Vestea este uriașă pentru antrenorul Inigo Perez, care l-a recuperat la ședința de vineri și pe Ivan Balliu, concurentul lui Rațiu pe post, revenit și el după probleme medicale.



Rațiu s-a impus ca un pion principal la Rayo în actuala stagiune. Românul a strâns 18 apariții în campionat, fiind titular în 86% dintre meciuri. Deși nu a marcat încă, a contribuit cu o pasă decisivă și a demonstrat o agresivitate pozitivă, încasând 6 cartonașe galbene.



Statistica de coșmar pentru Rayo



Meciul se anunță extrem de complicat pentru trupa din Vallecas, care tremură serios în clasament, având o singură victorie în ultimele 11 etape și fiind la un singur punct de retrogradare. Istoria duelurilor directe de pe Santiago Bernabeu este una care dă fiori oaspeților.



Rayo a câștigat o singură dată în 22 de vizite în campionat pe terenul „galacticilor”, un succes vechi din ianuarie 1996. De atunci, au urmat 15 partide pe arena Realului, bilanțul fiind unul zdrobitor: 13 înfrângeri și doar două remize.



Dacă Rayo tremură în fața statisticii generale de pe Bernabeu, „Rațiu abia așteaptă”, după cum notează Estadiodeportivo, iar prezența internaționalului român schimbă datele problemei. Românul a dovedit că deține „rețeta” perfectă pentru a-l anihila pe Vinicius Junior, câștigând duelurile fizice cu starul brazilian în repetate rânduri.



Mai mult, cifrele sunt de partea „tricolorului”: în cele patru partide de La Liga în care Andrei Rațiu a fost pe teren împotriva „Los Blancos”, Realul a reușit să câștige o singură dată (2-1). În rest, fundașul a securizat trei remize de orgoliu: un 3-3 spectaculos și două partide încheiate 0-0, cea mai recentă fiind chiar disputa din turul acestui campionat, unde Rațiu a fost impecabil.



La Real Madrid, Alvaro Arbeloa ar putea conta din nou pe vedetele Antonio Rudiger și Trent Alexander-Arnold. Cei doi au făcut vineri o parte din antrenament cu echipa și forțează revenirea pentru meciul de duminică.

