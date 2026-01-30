CFR Cluj a învins vineri, pe teren propriu, scor 4-2, gruparea bucureşteană Metaloglobus, în etapa a 24-a din Superligă.

Mesajul lui Iuliu Mureșan după CFR Cluj - Metaloglobus 4-2

La finalul confruntării, președintele Iuliu Mureșan a susținut că „feroviarii” probabil vor mai transfera în perioada curentă de mercato un fundaș.

„Am tremurat puțin. Am avut încredere în echipă. Am știut că putem să întoarcem rezultatul. Am avut emoții. Cu terenul țin minte că am jucat cu Basel. Lui Frei, mare jucător, i-a alunecat piciorul la penalty și a trimis mai departe de un metru (n.r.- despre golul lui Cordea din penalty). Important e că echipa a compensat tot ce s-a greșit. D-aia e joc colectiv. Eu am și uitat ce a greșit Popa.

Metaloglobus nu e o echipă rea! E o echipă dificilă, cu un antrenor bun. Au jucători tehnici care driblează. Am avut probleme cu ei.

Pentru noi important e că vestiarul e unit și tragem toți în aceeași direcție. Când am venit la club erau probleme la vestiar, bisericuțe. M-a rugat conducerea clubului să fac o masă. Am văzut din prima secundă bisericuțele.

Vom mai aduce jucători. Poate mai aduc un fundaș. La mijlocași avem dubluri. L-am adus pe Zahovic. Nu mi-am dat seama cine e tatăl lui decât atunci când m-am întâlnit cu el”, a declarat Iuliu Mureșan, la finalul partidei, la Digi Sport.

Spectacol în CFR Cluj - Metaloglobus 4-2

În Gruia, oaspeţii au deschis scorul în minutul 9, prin Visicm acesta profitând de o uşoară deviere a lui Kun. Cinci minute mai târziu Alibek Aliev a înscris din faţa porţii, unde a primit o pasă excelentă de la Cordea. Oaspeţii nu au renunţat şi Ely Fernandes a ratat de puţin ţinta, în minutul 29, iar la pauză s-a intrat cu scor 1-1.

Clujenii au pus presiune pe poarta lui Gavrilaş încă din startul părţii secunde şi Korenica a trimis în bară, în minutul 49, pentru ca bucureştenii să înscrie două minute mai târziu, când Mihai Popa a scăpat în plasă, printre picioare, şutul lui Sîrbu.

Arbitrul Gabriel Mihuleac a arătat punctul cu var în minutul 67, pentru un fault în careu asupra lui Aliev şi Cordea a transformat cu multe emoţii, trăgând slab, dar fiind ajutat de teren, în minutul 70.

Elevii lui Pancu s-au impus însă pe final de meci. Korenica a înscris pentru 3-2 în minutul 88, şi Cordea a stabilit rezultatul final, în minutul 89, înscriind pentru CFR Cluj – Metaloglobus 4-2.

CFR a ajuns la 35 de puncte şi este pe locul 8, mai aperoape de play-off, în timp ce Metaloglobus e ultima, cu doar 11 puncte.