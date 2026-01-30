GALERIE FOTO Jaqueline Cristian - Sorana Cîrstea, posibilă semifinală în Openul Transilvaniei (VOYO). Adversarele celor 6 românce în primul tur

Jaqueline Cristian - Sorana Cîrstea, posibilă semifinală în Openul Transilvaniei (VOYO). Adversarele celor 6 românce în primul tur
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Transylvania Open 2026 se joacă în săptămâna 31 ianuarie - 7 februarie, în exclusivitate pe VOYO.

Vineri, 30 ianuarie a avut loc tragerea la sorți a tabloului principal al întrecerii WTA 250 de la Cluj-Napoca.

Din nefericire, tenisul românesc nu a avut norocul de a putea visa la o finală între favoritele 2 și 3 la câștigarea trofeului, Jaqueline Cristian (35 WTA) și Sorana Cîrstea (41 WTA).

Finala prevăzută de calculele hârtiei: Emma Răducanu - Jaqueline Cristian

Totuși, într-unul dintre cele mai fericite scenarii, Gabriela Ruse (79 WTA) - Jaqueline Cristian poate fi ultimul act al ediției Openului Transilvaniei 2026.

Ruse și Cristian vor face echipă în proba de dublu a turneului de la Cluj din acest an.

Jaqueline Cristian: „Transylvania Open, turneul meu preferat, după Grand Slam-uri.”

„În comparație cu multe turnee din WTA, acesta este la superlativ. Ai mare grijă de jucătoare și simțim acest lucru de fiecare dată.

Eu am spus că, după turneele de mare șlem, Transylvania Open este turneul meu preferat. Este trofeul pe care mi-l doresc cel mai mult și, sincer, îmi doresc să mă bucur de o săptămână cât mai lungă.

Faptul că o am pe Simona Halep este o extra motivație,” a declarat Jaqueline Cristian, în ceremonia tragerii la sorți.

Sorana Cîrstea - Karolina Pliskova, confruntare posibilă în sferturile de finală

Cele mai bune jucătoare de tenis ale țării noastre se vor putea întâlni, în cel mai bun caz, în semifinalele competiției, iar finala calculată pe hârtie, în funcție de clasamentul mondial, este Emma Răducanu - Jaqueline Cristian.

Un alt rezultat mai puțin norocos al tragerii la sorți a făcut ca fostul număr unu mondial, Karolina Pliskova - campioană în 2024 la Cluj-Napoca - să fie repartizată pe aceeași jumătate de tablou cu româncele Cristian și Cîrstea.

Finala Transylvania Open 2025, repetată în primul tur al ediției 2026

Cel mai interesant rezultat al tragerii la sorți a făcut ca finalistele Transylvania Open 2025, Anastasia Potapova și Lucia Bronzetti, să se întâlnească tocmai în runda inaugurală, în acest an.

Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse joacă la Transylvania Open 2026

  • Jaqueline cristian transylvania open logo
Adversarele româncelor, în primul tur al Openului Transilvaniei 2026

  • Elena Bertea - Kaja Juvan
  • Ana Bogdan - jucătoare venită din calificări
  • Miriam Bulgaru - Olga Danilovic
  • Gabriela Ruse - Rebeka Masarova
  • Sorana Cîrstea - Kamilla Rakhimova
  • Jaqueline Cristian - Camila Osorio

Revenită în tenis după o pauză de mai mult de șase luni, Ana Bogdan va avea șansa unui duel mai facil, în teorie, cu o sportivă care va aborda partida mai obosită, având nevoie să treacă de două tururi preliminare, în prealabil.

Gabriela Ruse va primi replica numărului 115 mondial, Rebeka Masarova, Sorana Cîrstea va primi replica numărului 93 WTA, care a renunțat recent la cetățenia rusă pentru a reprezenta Uzbekistanul, Kamilla Rakhimova, iar Jaqueline Cristian își va măsura forțele cu sudamericana Camila Osorio, 84 WTA.

Transylvania Open 2026 va fi transmis în exclusivitate de VOYO! 

Emma Răducanu, Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea vor fi principalele favorite la câștigarea trofeului pus în joc la Cluj-Napoca. 

Urmărește interviul exclusiv acordat de Simona Halep pentru Știrile PRO TV.

