Unele echipe au reușit să își impună ritmul și să-și creeze un mic avantaj în clasament, în timp ce altele rămân aproape, gata să profite de orice pas greșit în retur, începând cu 15 martie, informează FRF.ro.

Rapid și Universitatea Alexandria impresionează în Liga 2

CS Universitatea Alexandria și FC Rapid 1923 au încheiat turul la diferență de un singur punct, conturând duelul pentru primul loc din seria 1.

Rapidul a rămas aproape de lider pe tot parcursul turului, singurul eșec venind chiar din confruntarea lor directă, remarcându-se drept cea mai ofensivă echipă a seriei, cu 44 de goluri marcate.

De cealaltă parte, Universitatea Alexandria impresionează cu cea mai bună defensivă, doar 5 goluri primite și un parcurs fără înfrângere în cele 9 etape disputate.

Pe podium au urcat și Vulpițele Galbene, care au avansat constant în clasament și au adunat 18 puncte, urmate la doar un punct, de Politehnica Iași.

Zona de mijloc a clasamentului reunește CS Concordia Chiajna și ACS Juniorul 2014, ambele cu câte 4 victorii din 9 meciuri, alături de Petrolul 52, care a acumulat 7 puncte.

Prahova Ploiești și Kids Tâmpa 2015 Brașov au încheiat turul cu un singur succes, în timp ce Suporter Club Oțelul Galați este în continuare în căutarea primului rezultat pozitiv al sezonului.

Universitatea Craiova face spectacol în Liga 2, seria 2

În seria 2, Universitatea Craiova a dominat turul, cu maximum de puncte după 9 etape și cel mai bun golaveraj din ambele serii. Parcursul fără greșeală o menține în cursa pentru promovarea în primul eșalon.

În spatele liderului se află Roma Florin Pădurean, care a încheiat turul cu 8 victorii, singurul eșec fiind consemnat în fața liderului.

Pe locul 3 se situează FC Argeș, cu 18 puncte, urmată de AFC ASA Târgu Mureș și AFC Hermannstadt, ambele cu 16 puncte și de Academia de Fotbal Florești cu 13 puncte și UTA Arad cu 10 puncte.

În partea inferioară a clasamentului, Atletic CS United Bihor și ACS Atletic Drobeta au câte o singură victorie și 4, respectiv 3 puncte, în timp ce Fotbal Feminin Baia Mare continuă lupta pentru prima reușită a sezonului în retur.

Universitatea Cluj nu are rival în Liga 3

FC Universitatea Cluj a încheiat turul cap de serie 1, cu 42 de goluri marcate și o defensivă aproape impecabilă, care a cedat doar de două ori.

Cu 22 puncte în cont, formația clujeană s-a distanțat de Colțea 1920 Brașov, ocupanta locului secund, care a strâns 17 puncte în 8 meciuri, după 5 victorii și 2 remize.

Podiumul este completat de CS Vâlcea 1924, care a încheiat turul pe poziția a treia, cu 3 înfrângeri în cele 8 partide disputate.

Imediat sub podium se află Student Sport Alba Iulia și Sepsi OSK Sfântu Gheroghe, separate de un singur punct și clasate pe locurile 4 și 5.

CFR Cluj a rămas cu cele 2 victorii obținute în etapele 4 și 6, adunând 9 puncte, în timp ce KSE Târgu Secuiesc, cu același număr de reușite, are 6 puncte.

Clasamentul este închis de Interstar Sibiu și CSM Reșița, ambele cu câte o singură victorie înregistrată după primele 8 etape.

Locul ocupat de FCSB în Liga 3, seria 2

În seria 2, Chindia Târgoviște și CS Universitar Suceava au încheiat turul la egalitate de puncte, cu un parcurs aproape identic: 7 victorii și o singură înfrângere.

Departajarea celor două este făcută de golaveraj, favorabil formației din Târgoviște, care ocupă momentan primul loc în clasament.

Pe poziția a treia se situează FC Voluntari, cu 15 puncte, obținute după 5 victorii în cele 8 partide disputate, urmată la doar 2 puncte de FCSB, apoi de Metaloglobus București și Liceenii Topolog.

În partea inferioară a clasamentului, AFC Botoșani și Unirea Slobozia au strâns câte 2 victorii, în timp ce Dinamo București rămâne în căutarea primului succes al sezonului, obiectiv pe care speră să-l atingă în retur.

