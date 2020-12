BREAKING NEWS! A DISTRUS super-puterile din Turcia si e la un pas de PLECARE de la Gaziantep: "De martisor, sa isi caute alt antrenor!" Sumudica a primit OFERTE chiar dupa meciul cu Fenerbahce

Gaziantep este pe val in Turcia, neinvinsa de treisprezece etape!

Dupa ce i-au invins pe cei de la Besiktas si Basaksehir, Marius Sumudica a reusit sa o bata si pe Fenerbahce, iar echipa sa, care a inregistrat o singura infrangere in acest sezon, este pe locul 4 in Turcia.

Marius Sumudica a vorbit intr-o interventie la Digi Sport despre victoria mare obtinuta si a dezvaluit ca la finalul meciului cu Fenerbahce a primit doua oferte importante si ia in calcul o posibila plecare.

"Sunt epuizat, a fost o saptamana grea pentru mine. Meci incredibil la Basaksehir dupa episodul de la Paris, am pregatit bine meciul, am castigat si cu ei si cu Fenerbahce. A fost o saptamana dificila, dar au meritat eforturile.

M-a ajutat si corona, te tine in camera, nu ai voie sa iesi, ma duc cu 2-3 ore inainte la stadion sa pregatesc partidele.

Am primit si doua oferte in seara asta, sunt asa, ma ia somnul. Nu am cum sa zic, sunt sub contract, mai am 4 luni. Ce sa se supere? Au spus ca Sumudica face o treaba foarte buna si avem timp sa vorbim pana in martie-aprilie. Daca ei cred ca ii astept pana atunci, se inseala! In martie, de martisor, trebuie sa isi caute alt antrenor.

Financiar, nici nu mi-a venit sa cred! Ce zerouri?! Alea 6 zerouri erau, dar ce era in fata lor.

Saptamana asta este decisiva pentru cariera mea, cred. Voi pregati meciurile cu maxima atentie, insa din punctul meu de vedere, voi purta niste discutii.

Vorbim despre o echipa din Golf si una din Europa de Vest", a spus Marius Sumudica la Digi Sport.